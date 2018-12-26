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ФИФА может наказать РФС за участие двух российских клубов в соревнованиях в Крыму

ФИФА может наказать Российский футбольный союз из-за участия российских клубах в турнире на территории Крыма.

В 2017 году клубы ФНЛ "Анжи-2" и "Сокол" приняли участие в зимнем кубке Крыма по футболу, что стало поводом для расследования.

ФИФА и УЕФА не признают Крым территорией России. Если будет доказано, что клубы выступали в Крыму по согласованию с РФС, то организацию ждут серьезные санкции.

Телеграм-канал Мутко против
Сегодня, 13:47
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#3  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 14:17)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GreatWhite999
Серьезно? Серьезные санкции?)
Подтереться можете своими санкциями, устроили со всех сторон показательные выступления.
Конечно, все эти санкции и неудобства связанные с ними, очень не нравятся и очень надоели нам всем. Но! Раз уж на то пошло, и гейропа совсем потеряла рамки, - идите вы все на йух и положите свои санкции в ...портмоне себе.
Дебилы бл. Наложите санкции на неналожение санкций против России))

все санкции запада направлены против путинского ворья. против народа россии нет санкций, а вот путинские санкции очень сильно ограничивают россиян. ну а как же иначе - бояр ограничили, надо и холопов ограничить


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#2  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:12)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Серьезно? Серьезные санкции?)
Подтереться можете своими санкциями, устроили со всех сторон показательные выступления.
Конечно, все эти санкции и неудобства связанные с ними, очень не нравятся и очень надоели нам всем. Но! Раз уж на то пошло, и гейропа совсем потеряла рамки, - идите вы все на йух и положите свои санкции в ...портмоне себе.
Дебилы бл. Наложите санкции на неналожение санкций против России))


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#1  nami-sv   (Сегодня, 14:11)
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online
Болеет за:
«Спартак»
А Косово на двойной стандарт не тянет?
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
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