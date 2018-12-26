ФИФА может наказать РФС за участие двух российских клубов в соревнованиях в Крыму

ФИФА может наказать Российский футбольный союз из-за участия российских клубах в турнире на территории Крыма.В 2017 году клубы ФНЛ "Анжи-2" и "Сокол" приняли участие в зимнем кубке Крыма по футболу, что стало поводом для расследования.ФИФА и УЕФА не признают Крым территорией России. Если будет доказано, что клубы выступали в Крыму по согласованию с РФС, то организацию ждут серьезные санкции.