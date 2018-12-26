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В матче против охранников СИЗО Кокорин и Мамаев сыграют за разные команды

Заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала о предстоящем футбольном матче в СИЗО "Бутырка", в котором примут участие Александр Кокорин и Павел Мамаев.

"Матч состоится после Рождества. Конкретную дату – 8-е, 9-е или 10 января – еще пока выясняют. Будут играть все, но несколькими составами.

То есть в первом составе выходит Кокорин, во втором – Мамаев и так далее. Таким образом, с ними вместе смогут поиграть как можно больше заключенных.

Более того, у них не будет возможности перекликаться друг с другом, поэтому для этого не нужно никакого специального разрешения", – сказала Меркачева.

Sport24
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 15:21
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#1  avnik  море (Сегодня, 17:31)
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Болеет за:
«Спартак»
Вышел Кокорин - Мамашу сразу в автозак. Кокоша пошел в автозак - вышел Мамаев. Романтика!!!


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Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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