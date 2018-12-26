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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Василий Столыпин: Каррера у нас? Это нереально
Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин прокомментировал информацию о том, что клуб может возглавить 54-летний итальянский специалист Массимо Каррера.
– Подумайте сами, возможно такое или нет? У нас вряд ли хватит бюджета, чтобы позволить себе такого тренера, как Каррера, – сказал Столыпин.
– Значит, это только слухи?
– Конечно. Такое нереально. Тем более, Федотов у нас работает, разве он проваливает сезон?
Напомним, с лета 2016 по октябрь 2018 года Каррера возглавлял "Спартак", с которым стал чемпионом в сезоне/2016/17. Сейчас главным тренером "Оренбурга" трудится Владимир Федотов, он в клубе с августа 2017 года, при нем команда вернулась из ФНЛ в премьер-лигу. После 17-ти туров "Оренбург" с 22 очками занимает 10-е место.
"Спорт-Экспресс"
– Подумайте сами, возможно такое или нет? У нас вряд ли хватит бюджета, чтобы позволить себе такого тренера, как Каррера, – сказал Столыпин.
– Значит, это только слухи?
– Конечно. Такое нереально. Тем более, Федотов у нас работает, разве он проваливает сезон?
Напомним, с лета 2016 по октябрь 2018 года Каррера возглавлял "Спартак", с которым стал чемпионом в сезоне/2016/17. Сейчас главным тренером "Оренбурга" трудится Владимир Федотов, он в клубе с августа 2017 года, при нем команда вернулась из ФНЛ в премьер-лигу. После 17-ти туров "Оренбург" с 22 очками занимает 10-е место.
"Спорт-Экспресс"
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