Василий Столыпин: Каррера у нас? Это нереально

Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин прокомментировал информацию о том, что клуб может возглавить 54-летний итальянский специалист Массимо Каррера.– Подумайте сами, возможно такое или нет? У нас вряд ли хватит бюджета, чтобы позволить себе такого тренера, как Каррера, – сказал Столыпин.– Конечно. Такое нереально. Тем более, Федотов у нас работает, разве он проваливает сезон?Напомним, с лета 2016 по октябрь 2018 года Каррера возглавлял "Спартак", с которым стал чемпионом в сезоне/2016/17. Сейчас главным тренером "Оренбурга" трудится Владимир Федотов, он в клубе с августа 2017 года, при нем команда вернулась из ФНЛ в премьер-лигу. После 17-ти туров "Оренбург" с 22 очками занимает 10-е место.