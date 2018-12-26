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СМИ: ФСБ проверит Глушакова на дачу взятки полицейским

ФСБ проверит капитана "Спартака" Денис Глушакова на дачу взятки полицейским, сообщает "телеграм-канал Mash".

Представители супруги 31-летнего хавбека Дарьи написали заявление в центральный аппарат этой организации и предоставили силовикам соответствующее аудио.

На записи содержатся признания Глушакова в том, что он давал деньги полицейским, чтобы те не возбуждали против него уголовного дела. Силовики располагают и персональными данными доверенного лица футболиста, который помогал ему решать возникающие проблемы. В ближайшее время этого человека вызовут на допрос.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 17:31
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#3  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 17:42)
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Болеет за:
«Локомотив»
Дениса погубит его поганый язык, сам виноват.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#2  Dreyk   (Сегодня, 17:38)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Так и до Интерпола дойдут.
Регистрация: 10.09.2016 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 17:36)
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online
Болеет за:
«Спартак»
В ход пошли доносы, фабрикации и подделки. Интересно, кто руководит этими двумя дебилами Жориным и Дарьей?

И ещё интересно, кто кого закажет раньше? Пока по словам Дарьи, Глушаков заказал её.

писи: Футболисты, пока не повесили бутсы на гвоздь, забудьте дорогу в ЗАГС.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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