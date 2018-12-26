Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:28
Юрген Клопп: истории о том, что титул выигрывали те команды, которые возглавляли турнирную таблицу на Рождество - полная чушь
Юрген Клопп: истории о том, что титул выигрывали те команды, которые возглавляли турнирную таблицу на Рождество - полная чушь
14:39
Руководство "Оренбурга" - о возможном назначении Карреры: ха-ха, это шутки такие новогодние? (2)
Руководство "Оренбурга" - о возможном назначении Карреры: ха-ха, это шутки такие новогодние? (2)
13:50
Блез Матюиди пожертвовал 330 000 долларов призовых от победы на ЧМ-2018 на благотворительность (6)
Блез Матюиди пожертвовал 330 000 долларов призовых от победы на ЧМ-2018 на благотворительность (6)
09:50
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о работе клуба на трансферном рынке в предстоящее окно (2)
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о работе клуба на трансферном рынке в предстоящее окно (2)
ЦСКА выпустил новогоднюю программу "Вечерний Гинер"
ЦСКА выпустил шуточный новогодний ролик в стиле "Вечернего Урганта", главным героем которой стал президент клуба Евгений Гинер.
"Этот год получился неоднозначным. Путевку в Лигу чемпионов добыла одна команда – а играла другая. Хотел бы поблагодарить вас за ту поддержку, которую мы имели. Вы поддерживали нас на нашем стадионе и на выездах. И даже в "Лужниках", где мы тоже в этом году сыграли", - сказал Гинер.
"Этот год получился неоднозначным. Путевку в Лигу чемпионов добыла одна команда – а играла другая. Хотел бы поблагодарить вас за ту поддержку, которую мы имели. Вы поддерживали нас на нашем стадионе и на выездах. И даже в "Лужниках", где мы тоже в этом году сыграли", - сказал Гинер.
?? Готовя для вас новогодний сюрприз, мы случайно сделали целую передачу с рубриками, ведущим и шутками.— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 26, 2018
Это «Вечерний Гинер». Шоу начинается!https://t.co/VdA2S1qsw6
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.