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ЦСКА выпустил новогоднюю программу "Вечерний Гинер"

ЦСКА выпустил шуточный новогодний ролик в стиле "Вечернего Урганта", главным героем которой стал президент клуба Евгений Гинер.

"Этот год получился неоднозначным. Путевку в Лигу чемпионов добыла одна команда – а играла другая. Хотел бы поблагодарить вас за ту поддержку, которую мы имели. Вы поддерживали нас на нашем стадионе и на выездах. И даже в "Лужниках", где мы тоже в этом году сыграли", - сказал Гинер.

Теги: ЦСКА
Сегодня, 18:31
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#1  Яamon   (Сегодня, 19:01)
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Болеет за:
«Локомотив»
так себе юморок
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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