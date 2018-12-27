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Пресс-служба "Рубин" объявила о переходе Владислава Пантелеева

Хавбек "Спартака" Владислав Пантелеев перешел в "Рубин".

22-летний игрок подписал с казанцами контракт на три с половиной года. Пантелеев будет выступать за "Рубин" под восьмым номером.

В нынешнем сезоне футболист выступал за "Спартак-2", провел в первенстве Олимп-ФНЛ 20 матчей и забил 10 мячей – со штрафных и пенальти.

В составе первой команды красно-белых он один раз появился на замену в РПЛ и сыграл против "Черноморца" в Олимп Кубке России.

ФК "Рубин"
Теги: Рубин Спартак Пантелеев
Сегодня, 11:38
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#7  СуперШтангист   (Сегодня, 12:25)
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«Терек»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
в Спартаке Измайлов вообще что ли в конец !!! взял и отдал одного из лучших воспитанников, причем плеймекера и исполнителя стандартов в Рубин!!! полнейший, а не селекция в Спартаке!!!

Измайлов тут не причём, решение по нему принималось только Кононовым, которого все спартачи так хотели в команду
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#6  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 12:20)
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online
Болеет за:
«Спартак»
в Спартаке Измайлов вообще что ли ОXУЕЛ в конец сyка драная!!! взял и отдал одного из лучших воспитанников, причем плеймекера и исполнителя стандартов в Рубин!!! ПИ3ДЕЦ полнейший, а не селекция в Спартаке!!!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#5  СуперШтангист   (Сегодня, 11:59)
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Болеет за:
«Терек»
Цитата: Сибирячок

Он конкурент не для Глушакова, а для фернандо.

Смотря с какой стороны посмотреть. На позиции Глушакова тоже можно использовать в теории.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 11:56)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
Пантелеев в Спартаке стал бы конкурентом легендарного капитана, а оно ему надо?

Он конкурент не для Глушакова, а для фернандо.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 11:55)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Круто, Браво, просто не слов, какие молодцы!!!!!! Лидера и капитана молодежки отдаём и даже не пробуем его в основе!!! Зато с Ломовицким контракт перезаключаем....
И это в то время когда в центре игроков просто нет!!! Я вообще ничего не понимаю, уходят Попов, Жано, Еременко, Тимофеев! Кто остается то?! Травмированные Фернандо и Зобнин, ну и Глушаков...
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 11:54)
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Болеет за:
«Терек»
Цитата: Батька
Кто *** в селекции Спартака ? Молодых перспективных 19-22 года отдаем за копейки или бесплатно - Гулиев, Бакаев, Пантелев и так далее ...., а за миллиарды покупают Рош, Петковичей и других котов мешке или сбитых летчиков 30+ лет ....

А потом локти кусаем....

В чём проблема? Кононов же сказал, что будет выбирать игроков под спартаковскую модель футбола.
С такой позорной статистикой
В нынешнем сезоне футболист выступал за "Спартак-2", провел в первенстве Олимп-ФНЛ 20 матчей и забил 10 мячей – со штрафных и пенальти.

Логично предположить, что для "спартаковского" футбола он явно не годится, вот был бы 1 гол в 20 матчах как у Заболотного, так сразу же перевели бы в основу. Более того, Пантелеев в Спартаке стал бы конкурентом легендарного капитана, а оно ему надо?
Так что руководство Спартака всё делает верно.
1)Продаёт перспективных футболистов.
2) Покупает Педрош.
3) Возвращает сбитых лётчиков, типа уж они то всем покажут. На Промеса будет больше народу билеты на стадион брать, даже, если он будет играть хуже Педроши.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  Батька   (Сегодня, 11:43)
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online

Кто *** в селекции Спартака ? Молодых перспективных 19-22 года отдаем за копейки или бесплатно - Гулиев, Бакаев, Пантелев и так далее ...., а за миллиарды покупают Рош, Петковичей и других котов мешке или сбитых летчиков 30+ лет ....

А потом локти кусаем....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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