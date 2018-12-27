Пресс-служба "Рубин" объявила о переходе Владислава Пантелеева

Хавбек "Спартака" Владислав Пантелеев перешел в "Рубин".22-летний игрок подписал с казанцами контракт на три с половиной года. Пантелеев будет выступать за "Рубин" под восьмым номером.В нынешнем сезоне футболист выступал за "Спартак-2", провел в первенстве Олимп-ФНЛ 20 матчей и забил 10 мячей – со штрафных и пенальти.В составе первой команды красно-белых он один раз появился на замену в РПЛ и сыграл против "Черноморца" в Олимп Кубке России.