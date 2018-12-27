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Источник: Сослан Джанаев может уйти из "Рубина"

Вратарь Сослан Джанаев может покинуть "Рубин", сообщает "Бизнес Online".

Согласно информации источника, 31-летний вратарь не поедет на первый сбор с основной командой.

Джанаев – один из самых высокооплачиваемых футболистов "Рубина", руководство казанского клуба ведет переговоры о понижении зарплаты вратаря из-за финансовых сложностей, в ином случае готов расстаться с футболистом.

Джанаев в этом сезоне сыграл в четырех матчах премьер-лиги, пропустив основную часть сезона из-за травмы плеча.
Теги: Джанаев Рубин
Сегодня, 11:54
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#2  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 12:12)
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Болеет за:
«Ростов»
Только в Ростов!!!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 11:58)
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Болеет за:
«Терек»
Обратно в Спартак, авансом за Пантелеева.
В принципе у Спартака традиция ставить вратарей 30+ (Каррера - исключение). Сначала Дыркань стоял, потом Ребров, теперь можно его на Джанаева будет поменять, лет через 5 можно и Селихова на постоянку, ну а через 10 и Максименко с Митрюшкиным вполне дорастут до 30+.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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