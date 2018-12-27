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Федерации футбола Тюмени и Башкортостана выдвинули Дюкова на пост президента РФС

По данным "Чемпионата", Федерации футбола Тюменской области и республики Башкортостан вслед за футбольной Федерацией Татарстана выдвинули председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост президента РФС.

Для полноценного выдвижения кандидата необходимы голоса пяти федераций — членов Российского футбольного союза.
Сегодня, 14:42
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#5  __Влад_   (Сегодня, 15:31)
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гниды продажные
Регистрация: 14.07.2017 [жалоба]
#4  Saveger  СПб (Сегодня, 15:23)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord
А почему так мало голосов нужно для выдвижения? Это меньше 6% от всего количества федераций.

Это всего лишь выдвижение кандидата на выборы. А сколько надо % по Вашему, чтобы получить возможность участвовать в выборах?
Чтобы участвовать в президентских выборах как кандидат нужно собрать всего 100 тыс подписей. Сколько это в процентах от 145 млн? вообще 0,06 вроде


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Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#3  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 15:07)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
А почему так мало голосов нужно для выдвижения? Это меньше 6% от всего количества федераций. И самое главное субъекты то какие - с хорошими запасами нефти и то что Дюков председатель Правления Газпромнефти, конечно же чистой воды совпадение....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#2  Батька   (Сегодня, 15:05)
  • 0
  •  (4)

Как может руководитель клуба премьер лиги стать президентов РФС ?
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#1  Saveger  СПб (Сегодня, 14:43)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Думаю, к этому подключится и Москва. Единогласно будет выдвинут и единогласно же выбран


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Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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