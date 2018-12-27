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"Ростов" в зимнюю паузу будет тренироваться в Турции, Катаре и Испании

Пресс-служба "Ростова" объявила, где будет готовиться ко второй части чемпионата.

Первый зарубежный сбор будет проходить в Турции (Белек) с 5 по 15 января, второй пройдёт в Катаре (Доха) с 18 по 30 января, а третий состоится в Испании (Марбелья) с 4 по 20 февраля.

После 17 туров подопечные Валерия Карпина занимают в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги седьмое место, набрав 24 очка.
Теги: Ростов
Сегодня, 14:44
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