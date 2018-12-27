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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Александр Тарханов: Дзюба — лучший игрок в России: он ворвался в сборную и потащил команду за собой (3)
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"Манчестер Сити" падает на третье место, в Италии скандал на почве расизма, Сульшер начинает в "МЮ" с двух побед (3)
"Манчестер Сити" падает на третье место, в Италии скандал на почве расизма, Сульшер начинает в "МЮ" с двух побед (3)
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Сульшер – пятый тренер "МЮ", стартовавший с двух побед в чемпионате - так же начинал и Моуринью
Сульшер – пятый тренер "МЮ", стартовавший с двух побед в чемпионате - так же начинал и Моуринью
Вчера, 23:04
"Арсенал" сыграл вничью с "Брайтоном"
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Вчера, 22:14
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Деян Ловрен: Это хороший день для "Ливерпуля", хотим повторить успех в игре с "Арсеналом"
Вчера, 21:34
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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Хаддерсфилд" со счетом 3:1 (1)
Вчера, 21:09
"Манчестер Сити" уступил на выезде "Лестеру" (2)
"Манчестер Сити" уступил на выезде "Лестеру" (2)
"Ростов" в зимнюю паузу будет тренироваться в Турции, Катаре и Испании
Пресс-служба "Ростова" объявила, где будет готовиться ко второй части чемпионата.
Первый зарубежный сбор будет проходить в Турции (Белек) с 5 по 15 января, второй пройдёт в Катаре (Доха) с 18 по 30 января, а третий состоится в Испании (Марбелья) с 4 по 20 февраля.
После 17 туров подопечные Валерия Карпина занимают в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги седьмое место, набрав 24 очка.
Первый зарубежный сбор будет проходить в Турции (Белек) с 5 по 15 января, второй пройдёт в Катаре (Доха) с 18 по 30 января, а третий состоится в Испании (Марбелья) с 4 по 20 февраля.
После 17 туров подопечные Валерия Карпина занимают в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги седьмое место, набрав 24 очка.
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