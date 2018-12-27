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Руководство "Оренбурга": мы полностью доверяем Федотову, все эти слухи - просто бред

Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин прокомментировал слухи о смене тренера.

"Это бред. У нас есть действующий тренер Владимир Федотов, с которым команда находится в нормальном состоянии. Зачем нам менять тренера, мы что, без головы здесь все? Тем более, предполагать таких тренеров, которых в России то даже не слышали. Все Алексея Еременко знают как отца Романа Еременко. Кто-то раздувает слухи, это становится смешно. Каррера не прошел, появился Еременко и прочие. Кто там дальше по списку?

Федотов работает и будет продолжать работать! Ни Карреры, ни Еременко в "Оренбурге" не будет. Есть Федотов, у него контракт и стопроцентное доверие руководства. Успокойте всех, чтобы спокойный новый год был, у нас даже футболисты в отпуске читают и переживают, что приедут, а тренера нет. Официально заявляю: Федотов — тренер "Оренбурга", никуда он не уходит", — цитирует Столыпина Sport24.
Теги: Оренбург Федотов
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