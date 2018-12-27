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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Карреру и Трабукки отправляли в Оренбург. Что за движения происходят около лучшего новичка сезона?
Команда-открытие этого сезона, только вернувшаяся в премьер-лигу и сразу оказавшаяся в середине таблицы, продолжила удивлять нас и на зимних каникулах. Правда, теперь несколько странными достижениями - регулярными сомнительными слухами.
Фото: РИА Новости
От "Оренбурга" мы ожидали немногого, как и принято в случае с командой, поднявшейся на дивизион выше. Примерно того же, что показывает "Енисей": редкие удачи, меркнувшие на фоне сплошных поражений. Если повезёт - смелой и атакующей игры, как это было с "Сибирью" в 2010 или с меньшей степени с тем же "Енисеем" Аленичева.
И первый тур всячески подтверждал ожидания. Против "Спартака" представители Урала неплохо держались, но все-таки допустили единственную ошибку, которой "красно-белые" и воспользовались. Фролов выпустил из рук мяч, а Жиго вовремя пропихнул его в сетку.
В общем, типичная игра между командами, сильно разнящимися в классе.
Но дальше "Оренбург" разогнался и начал привлекать к себе внимание. Одержав три победы подряд, команда Федотова подскочила к зоне еврокубков, но довольно скоро опустилась на экватор таблицы и там в абсолютном комфорте и пробыла до зимних каникул.
Для "Оренбурга" это очень хороший показатель, если учитывать уровень собранных там футболистов. Команда играла от обороны, но старалась действовать динамично. Использовала прессинг, старалась поджимать оппонентов, а не просто стояла у своих ворота в надежде на спасительный стандарт или стечение обстоятельств.
Федотов ушёл на зимний перерыв одним из положительных (даже очень) персонажей. Но дальше началось странное.
Трабукки на пост спортивного директора
"Оренбург" в начале декабря отправил в отставку президента клуба, назвав одой из причин увольнения неудовлетворительную трансферную кампанию. "Чемпионат" опубликовал инсайд: спортивным директором клуба станет агент Марко Трабукки, а помогает ему будет Тимур Гурцкая. Тот уже работал спортивным директором в Латвии и Казахстане.
Поскольку репутация у Трабукки не самая хорошая, напряглись многие даже нейтральные любители российского футбола, которые не хотели терять такой бодрый "Оренбург". Но следующая же новость ошарашила ещё сильнее.
Каррера возвращается в Россию
Где Трабукки, там и Каррера, решил всё тот же "Чемпионат" и дал новый инсайд. На этот раз о том, что Каррера возглавит "Оренбург". Выглядело это сущей нелепостью. Во-первых, Федотов справляется со своими обязанностями. Во-вторых, тренировать "Оренбург" не то же самое, что и "Спартак". Всё-таки надо различать европейскую Москву, в которой итальянец комфортно себя чувствовал, и суровый Урал.
Были и обозначены условия: такое-де развитие событий возможно в том случае, если за трансферы оренбургского клуба будут отвечать агенты Марко Трабукки и Тимур Гурцкая. Каррера в случае назначения на этот пост будет получать € 1 млн в год, а обеспечивать его зарплату будет спонсор клуба "ГазпромдобычаОренбург".
Было понятно сразу, что это дикая утка. Но не на пустом же месте она появилась?
Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин над такими новостями только посмеялся:
- Каррера в "Оренбурге"?! Ха-ха, это шутки новогодние какие-то? Впервые об этом слышу.
Еременко-старший и Березовский
Слухи насчёт нового главного тренера были и другие. Уже после Карреры в дело вступил "Спорт-Экспресс": якобы в скором времени "Оренбург" возглавит либо отец Ерёменко из "Спартака", либо тренер в "Динамо" Роман Березовский. В очередной раз недоумение сформулировало единственный вопрос: зачем? Есть только один ответ - руководство преследует явно не футбольные цели.
***
В результате руководство "Оренбурга" дало опровержение: никаких тренеров клуб не ищет, Федотов продолжает работать, боссы ему доверяют, а результаты всех устраивают:
- Это бред. У нас есть действующий тренер Владимир Федотов, с которым команда находится в нормальном состоянии. Зачем нам менять тренера, мы что, без головы здесь все? Тем более, предполагать таких тренеров, которых в России то даже не слышали. Все Алексея Еременко знают как отца Романа Еременко. Кто-то раздувает слухи, это становится смешно. Каррера не прошел, появился Еременко и прочие. Кто там дальше по списку?
Федотов работает и будет продолжать работать! Ни Карреры, ни Еременко в "Оренбурге" не будет. Есть Федотов, у него контракт и стопроцентное доверие руководства. Успокойте всех, чтобы спокойный новый год был, у нас даже футболисты в отпуске читают и переживают, что приедут, а тренера нет. Официально заявляю: Федотов — тренер "Оренбурга", никуда он не уходит, - сказал всё тот же член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин.
Только вот слухи редко возникают на пустом месте. А последние годы научили нас, что тренера могут легко уволить даже в том случае, если за два дня до этого клуб выразил ему полное доверие.
Болельщикам "Оренбурга" остаётся надеяться, что это не тот случай.
Григорий Каленов, Rusfootball.infо
Фото: РИА Новости
От "Оренбурга" мы ожидали немногого, как и принято в случае с командой, поднявшейся на дивизион выше. Примерно того же, что показывает "Енисей": редкие удачи, меркнувшие на фоне сплошных поражений. Если повезёт - смелой и атакующей игры, как это было с "Сибирью" в 2010 или с меньшей степени с тем же "Енисеем" Аленичева.
И первый тур всячески подтверждал ожидания. Против "Спартака" представители Урала неплохо держались, но все-таки допустили единственную ошибку, которой "красно-белые" и воспользовались. Фролов выпустил из рук мяч, а Жиго вовремя пропихнул его в сетку.
В общем, типичная игра между командами, сильно разнящимися в классе.
Но дальше "Оренбург" разогнался и начал привлекать к себе внимание. Одержав три победы подряд, команда Федотова подскочила к зоне еврокубков, но довольно скоро опустилась на экватор таблицы и там в абсолютном комфорте и пробыла до зимних каникул.
Для "Оренбурга" это очень хороший показатель, если учитывать уровень собранных там футболистов. Команда играла от обороны, но старалась действовать динамично. Использовала прессинг, старалась поджимать оппонентов, а не просто стояла у своих ворота в надежде на спасительный стандарт или стечение обстоятельств.
Федотов ушёл на зимний перерыв одним из положительных (даже очень) персонажей. Но дальше началось странное.
Трабукки на пост спортивного директора
"Оренбург" в начале декабря отправил в отставку президента клуба, назвав одой из причин увольнения неудовлетворительную трансферную кампанию. "Чемпионат" опубликовал инсайд: спортивным директором клуба станет агент Марко Трабукки, а помогает ему будет Тимур Гурцкая. Тот уже работал спортивным директором в Латвии и Казахстане.
Поскольку репутация у Трабукки не самая хорошая, напряглись многие даже нейтральные любители российского футбола, которые не хотели терять такой бодрый "Оренбург". Но следующая же новость ошарашила ещё сильнее.
Каррера возвращается в Россию
Где Трабукки, там и Каррера, решил всё тот же "Чемпионат" и дал новый инсайд. На этот раз о том, что Каррера возглавит "Оренбург". Выглядело это сущей нелепостью. Во-первых, Федотов справляется со своими обязанностями. Во-вторых, тренировать "Оренбург" не то же самое, что и "Спартак". Всё-таки надо различать европейскую Москву, в которой итальянец комфортно себя чувствовал, и суровый Урал.
Были и обозначены условия: такое-де развитие событий возможно в том случае, если за трансферы оренбургского клуба будут отвечать агенты Марко Трабукки и Тимур Гурцкая. Каррера в случае назначения на этот пост будет получать € 1 млн в год, а обеспечивать его зарплату будет спонсор клуба "ГазпромдобычаОренбург".
Было понятно сразу, что это дикая утка. Но не на пустом же месте она появилась?
Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин над такими новостями только посмеялся:
- Каррера в "Оренбурге"?! Ха-ха, это шутки новогодние какие-то? Впервые об этом слышу.
Еременко-старший и Березовский
Слухи насчёт нового главного тренера были и другие. Уже после Карреры в дело вступил "Спорт-Экспресс": якобы в скором времени "Оренбург" возглавит либо отец Ерёменко из "Спартака", либо тренер в "Динамо" Роман Березовский. В очередной раз недоумение сформулировало единственный вопрос: зачем? Есть только один ответ - руководство преследует явно не футбольные цели.
***
В результате руководство "Оренбурга" дало опровержение: никаких тренеров клуб не ищет, Федотов продолжает работать, боссы ему доверяют, а результаты всех устраивают:
- Это бред. У нас есть действующий тренер Владимир Федотов, с которым команда находится в нормальном состоянии. Зачем нам менять тренера, мы что, без головы здесь все? Тем более, предполагать таких тренеров, которых в России то даже не слышали. Все Алексея Еременко знают как отца Романа Еременко. Кто-то раздувает слухи, это становится смешно. Каррера не прошел, появился Еременко и прочие. Кто там дальше по списку?
Федотов работает и будет продолжать работать! Ни Карреры, ни Еременко в "Оренбурге" не будет. Есть Федотов, у него контракт и стопроцентное доверие руководства. Успокойте всех, чтобы спокойный новый год был, у нас даже футболисты в отпуске читают и переживают, что приедут, а тренера нет. Официально заявляю: Федотов — тренер "Оренбурга", никуда он не уходит, - сказал всё тот же член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин.
Только вот слухи редко возникают на пустом месте. А последние годы научили нас, что тренера могут легко уволить даже в том случае, если за два дня до этого клуб выразил ему полное доверие.
Болельщикам "Оренбурга" остаётся надеяться, что это не тот случай.
Григорий Каленов, Rusfootball.infо
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