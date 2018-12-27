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Александр Алаев может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФС

Председатель Федерации футбола Тюменской области Александр Попов заявил, что бывший и.о. главы РФС Александр Алаев хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост президента организации.

"Знаю, что Александр Алаев тоже хотел выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФС. Если он останется в федерации, то вместе с Александром Дюковым они ещё больше сделают для футбола. Алаев последнее время руководил РФС, так что если они найдут общий язык, то это будет хорошим подспорьем для всего нашего футбола", — цитирует Попова "Чемпионат".
Сегодня, 15:51
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