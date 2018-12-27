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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Глава Федерации футбола Ростовской области: Дюков работает в крупном бизнесе, но не оторван от земли
Президент Федерации футбола Ростовской области Николай Сардак прокомментировал решение региональной организации выдвинуть председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост главы РФС.
"Я уже десять лет возглавляю Федерацию футбола, и знаю, что руководить такой организацией должны профессионалы. Но без финансовой подпитки это невозможно. Вчера прошла встреча Президента России с представителями крупного бизнеса страны, и там присутствовал наш кандидат Александр Валерьевич Дюков. Его биография знакома, человек занимал такие должности! И вместе с тем он нашел время и возможность посвятить себя футболу. Работал президентом "Зенита" – не буду перечислять множество титулов, которые при нем выиграл клуб, важна структура. Ведь "Зенит" вместе с "Краснодаром" первым стал использовать передовую немецкую методику подготовки молодых футболистов. "Зенит" поддерживает ветеранов – это всегда важно и в моей работе. Кержаков, Аршавин – их вернули в клуб, это вызывает уважение. Если не станем чтить нашу историю, грош нам цена. Дюков работает в исполкоме РФС, и мы видим результаты. Регионы воспрянули духом, нас слышат. В РФС есть хорошая сплоченая команда. Дюков работает в крупном бизнесе, но не оторван от земли. Это импонирует. Дюков – самый достойный кандидат на пост президента РФС", - цитирует Сардака "Спорт-Экспресс".
"Я уже десять лет возглавляю Федерацию футбола, и знаю, что руководить такой организацией должны профессионалы. Но без финансовой подпитки это невозможно. Вчера прошла встреча Президента России с представителями крупного бизнеса страны, и там присутствовал наш кандидат Александр Валерьевич Дюков. Его биография знакома, человек занимал такие должности! И вместе с тем он нашел время и возможность посвятить себя футболу. Работал президентом "Зенита" – не буду перечислять множество титулов, которые при нем выиграл клуб, важна структура. Ведь "Зенит" вместе с "Краснодаром" первым стал использовать передовую немецкую методику подготовки молодых футболистов. "Зенит" поддерживает ветеранов – это всегда важно и в моей работе. Кержаков, Аршавин – их вернули в клуб, это вызывает уважение. Если не станем чтить нашу историю, грош нам цена. Дюков работает в исполкоме РФС, и мы видим результаты. Регионы воспрянули духом, нас слышат. В РФС есть хорошая сплоченая команда. Дюков работает в крупном бизнесе, но не оторван от земли. Это импонирует. Дюков – самый достойный кандидат на пост президента РФС", - цитирует Сардака "Спорт-Экспресс".
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