"Тамбов" поддержал кандидатуру Дюкова

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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16:23
Карреру и Трабукки отправляли в Оренбург. Что за движения происходят около лучшего новичка сезона? (1)
Карреру и Трабукки отправляли в Оренбург. Что за движения происходят около лучшего новичка сезона? (1)
16:16
Глава Федерации футбола Ростовской области: Дюков работает в крупном бизнесе, но не оторван от земли
Глава Федерации футбола Ростовской области: Дюков работает в крупном бизнесе, но не оторван от земли
13:39
Владислав Пантелеев: "Рубин" - новый вызов для меня. Нужно будет доказывать, работать и расти (5)
Владислав Пантелеев: "Рубин" - новый вызов для меня. Нужно будет доказывать, работать и расти (5)
13:20
Федерация футбола Татарстана первой выдвинула кандидатуру Александра Дюкова на пост президента РФС (1)
Федерация футбола Татарстана первой выдвинула кандидатуру Александра Дюкова на пост президента РФС (1)
12:41
Александр Тарханов: Дзюба — лучший игрок в России: он ворвался в сборную и потащил команду за собой (3)
Александр Тарханов: Дзюба — лучший игрок в России: он ворвался в сборную и потащил команду за собой (3)
12:30
"Манчестер Сити" падает на третье место, в Италии скандал на почве расизма, Сульшер начинает в "МЮ" с двух побед (3)
"Манчестер Сити" падает на третье место, в Италии скандал на почве расизма, Сульшер начинает в "МЮ" с двух побед (3)
09:27
Сульшер – пятый тренер "МЮ", стартовавший с двух побед в чемпионате - так же начинал и Моуринью
Сульшер – пятый тренер "МЮ", стартовавший с двух побед в чемпионате - так же начинал и Моуринью
Вчера, 23:04
"Арсенал" сыграл вничью с "Брайтоном"
"Арсенал" сыграл вничью с "Брайтоном"
Вчера, 22:14
Деян Ловрен: Это хороший день для "Ливерпуля", хотим повторить успех в игре с "Арсеналом"
Деян Ловрен: Это хороший день для "Ливерпуля", хотим повторить успех в игре с "Арсеналом"
Вчера, 21:34
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Хаддерсфилд" со счетом 3:1 (1)
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Хаддерсфилд" со счетом 3:1 (1)
Вчера, 21:09
"Манчестер Сити" уступил на выезде "Лестеру" (2)
"Манчестер Сити" уступил на выезде "Лестеру" (2)
"Тамбов" поддержал кандидатуру Дюкова
"Тамбов" поддержал кандидатуру председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС).
"Он прогрессивно мыслит и способен вывести наш футбол на новый уровень", - cказал президент клуба, вице-губернатор Тамбовской области Арсен Габуев.
При этом Габуев сообщил, что "ни в коем случае" не рассчитывает на ответную поддержку с его стороны. "Это был объективный выбор", – уточнил Габуев.
"Коммерсант"
"Он прогрессивно мыслит и способен вывести наш футбол на новый уровень", - cказал президент клуба, вице-губернатор Тамбовской области Арсен Габуев.
При этом Габуев сообщил, что "ни в коем случае" не рассчитывает на ответную поддержку с его стороны. "Это был объективный выбор", – уточнил Габуев.
"Коммерсант"
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