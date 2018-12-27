"Тамбов" поддержал кандидатуру Дюкова

"Тамбов" поддержал кандидатуру председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС)."Он прогрессивно мыслит и способен вывести наш футбол на новый уровень", - cказал президент клуба, вице-губернатор Тамбовской области Арсен Габуев.При этом Габуев сообщил, что "ни в коем случае" не рассчитывает на ответную поддержку с его стороны. "Это был объективный выбор", – уточнил Габуев.