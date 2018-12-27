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Антон Шунин провел тренировку с Зиданом

Голкипер "Динамо" Антон Шунин опубликовал фотографию, на которой он запечатлен вместе с бывший главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом.

"Хорошо поработали вместе с Зинедином Зиданом. Великий футболист и тренер! Даже после окончания игровой карьеры постоянно тренируется и поддерживает себя в отличной форме", - написал Шунин.

Теги: Шунин Зидан
Сегодня, 18:05
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#1  nofrills  Москва (Сегодня, 19:50)
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Болеет за:
«Динамо» М
смотри в пердив вместе с зиданом не вылети
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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