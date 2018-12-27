Антон Шунин провел тренировку с Зиданом

Голкипер "Динамо" Антон Шунин опубликовал фотографию, на которой он запечатлен вместе с бывший главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом."Хорошо поработали вместе с Зинедином Зиданом. Великий футболист и тренер! Даже после окончания игровой карьеры постоянно тренируется и поддерживает себя в отличной форме", - написал Шунин.