Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:17
Альберто Морено: мне не нравится, как со мной поступил Клопп. Готов рассмотреть предложения (1)
Альберто Морено: мне не нравится, как со мной поступил Клопп. Готов рассмотреть предложения (1)
18:42
Дмитрий Павлов: футбол будет развиваться, если в РФС будет такой сильный человек, как Дюков (9)
Дмитрий Павлов: футбол будет развиваться, если в РФС будет такой сильный человек, как Дюков (9)
18:12
Зампред ОНК: на руках - письменное заявление Мамаева, в котором он просит провести матч в "Бутырке". Сыграем и без Кокорина (5)
Зампред ОНК: на руках - письменное заявление Мамаева, в котором он просит провести матч в "Бутырке". Сыграем и без Кокорина (5)
17:40
Глава Федерации футбола Ставропольского края: с помощью Дюкова хотелось бы попросить обратить внимание на массовый и детско-юношеский футбол
Глава Федерации футбола Ставропольского края: с помощью Дюкова хотелось бы попросить обратить внимание на массовый и детско-юношеский футбол
17:07
Адвокат Кирилла Кокорина: оба брата сказали, что ничего не слышали о футбольном матче в тюрьме (1)
Адвокат Кирилла Кокорина: оба брата сказали, что ничего не слышали о футбольном матче в тюрьме (1)
16:23
Карреру и Трабукки отправляли в Оренбург. Что за движения происходят около лучшего новичка сезона? (2)
Карреру и Трабукки отправляли в Оренбург. Что за движения происходят около лучшего новичка сезона? (2)
16:16
Глава Федерации футбола Ростовской области: Дюков работает в крупном бизнесе, но не оторван от земли (1)
Глава Федерации футбола Ростовской области: Дюков работает в крупном бизнесе, но не оторван от земли (1)
13:39
Владислав Пантелеев: "Рубин" - новый вызов для меня. Нужно будет доказывать, работать и расти (5)
Владислав Пантелеев: "Рубин" - новый вызов для меня. Нужно будет доказывать, работать и расти (5)
13:20
Федерация футбола Татарстана первой выдвинула кандидатуру Александра Дюкова на пост президента РФС (1)
Федерация футбола Татарстана первой выдвинула кандидатуру Александра Дюкова на пост президента РФС (1)
12:41
Александр Тарханов: Дзюба — лучший игрок в России: он ворвался в сборную и потащил команду за собой (5)
Александр Тарханов: Дзюба — лучший игрок в России: он ворвался в сборную и потащил команду за собой (5)
12:30
"Манчестер Сити" падает на третье место, в Италии скандал на почве расизма, Сульшер начинает в "МЮ" с двух побед (3)
"Манчестер Сити" падает на третье место, в Италии скандал на почве расизма, Сульшер начинает в "МЮ" с двух побед (3)
09:27
Сульшер – пятый тренер "МЮ", стартовавший с двух побед в чемпионате - так же начинал и Моуринью
Сульшер – пятый тренер "МЮ", стартовавший с двух побед в чемпионате - так же начинал и Моуринью
Зампред ОНК: на руках - письменное заявление Мамаева, в котором он просит провести матч в "Бутырке". Сыграем и без Кокорина
Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала о том, что полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев написал заявление с просьбой провести футбольный матч в столичном СИЗО-2 "Бутырка", где находится игрок. Помимо него там содержатся нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий.
- Адвокат Кирилла Кокорина рассказал, что оба брата не в курсе насчет игры. Так ли это?
- Кирилл Кокорин точно знает, я с ним разговаривала на эту тему. С Александром, к сожалению, не удалось обговорить это, мы больше общались с его сокамерником. Он из Украины, у него серьезные проблемы в связи с этим: нет ни передач, ни писем. До этого мы все обсудили с Мамаевым, нам достаточно согласия от него одного. Матч состоится, даже если в нем из всех обвиняемых по делу примет участие только Павел. У меня есть его заявление, в котором футболист просит разрешить провести игру, гарантирует, что берет на себя ответственность за соблюдение правил безопасности и хочет, чтобы встречу освещали СМИ. Все это - в письменном виде, с подписью Мамаева, это уже одобрила ФСИН.
Если Кокорин не станет участвовать в матче - бог с ним, хотя, мне кажется, здесь медвежью услугу оказала его адвокат, Татьяна Стукалова, которая решила за всех, что игра не состоится. Кирилл Кокорин, кстати, на вопрос о проведении матча ответил: "Было бы круто!". Стукалова взяла на себя роль решать за всех и делать заявления подобные вчерашнему, но они недостоверны. Она могла так говорить за Александра Кокорина, которого защищает, но не за всех остальных. Считаю, она поступила неэтично. К тому же, вот пройдет матч с участием Мамаева, но без Кокорина. Думаю, Павла поддержат, скажут, что он молодец, пропагандирует здоровый образ жизни и не сдается, а Александр, наоборот, отказался и так далее. В общем, мне кажется, адвокат неправильно поступила.
- Матч состоится после Рождества, верно?
- Да.
- Времени еще достаточно, чтобы спросить самого Кокорина, хочет ли он сыграть. Будет ли у вас такая возможность, учитывая, что сейчас начнутся праздники?
- Думаю, да. Я лично еще раз спрошу конкретно у него о том, желает он принять участие или нет. Если не согласится, то мы прекрасно проведем игру с Мамаевым.
"Спорт-Экспресс"
- Адвокат Кирилла Кокорина рассказал, что оба брата не в курсе насчет игры. Так ли это?
- Кирилл Кокорин точно знает, я с ним разговаривала на эту тему. С Александром, к сожалению, не удалось обговорить это, мы больше общались с его сокамерником. Он из Украины, у него серьезные проблемы в связи с этим: нет ни передач, ни писем. До этого мы все обсудили с Мамаевым, нам достаточно согласия от него одного. Матч состоится, даже если в нем из всех обвиняемых по делу примет участие только Павел. У меня есть его заявление, в котором футболист просит разрешить провести игру, гарантирует, что берет на себя ответственность за соблюдение правил безопасности и хочет, чтобы встречу освещали СМИ. Все это - в письменном виде, с подписью Мамаева, это уже одобрила ФСИН.
Если Кокорин не станет участвовать в матче - бог с ним, хотя, мне кажется, здесь медвежью услугу оказала его адвокат, Татьяна Стукалова, которая решила за всех, что игра не состоится. Кирилл Кокорин, кстати, на вопрос о проведении матча ответил: "Было бы круто!". Стукалова взяла на себя роль решать за всех и делать заявления подобные вчерашнему, но они недостоверны. Она могла так говорить за Александра Кокорина, которого защищает, но не за всех остальных. Считаю, она поступила неэтично. К тому же, вот пройдет матч с участием Мамаева, но без Кокорина. Думаю, Павла поддержат, скажут, что он молодец, пропагандирует здоровый образ жизни и не сдается, а Александр, наоборот, отказался и так далее. В общем, мне кажется, адвокат неправильно поступила.
- Матч состоится после Рождества, верно?
- Да.
- Времени еще достаточно, чтобы спросить самого Кокорина, хочет ли он сыграть. Будет ли у вас такая возможность, учитывая, что сейчас начнутся праздники?
- Думаю, да. Я лично еще раз спрошу конкретно у него о том, желает он принять участие или нет. Если не согласится, то мы прекрасно проведем игру с Мамаевым.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.