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Зампред ОНК: на руках - письменное заявление Мамаева, в котором он просит провести матч в "Бутырке". Сыграем и без Кокорина

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала о том, что полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев написал заявление с просьбой провести футбольный матч в столичном СИЗО-2 "Бутырка", где находится игрок. Помимо него там содержатся нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий.

- Адвокат Кирилла Кокорина рассказал, что оба брата не в курсе насчет игры. Так ли это?

- Кирилл Кокорин точно знает, я с ним разговаривала на эту тему. С Александром, к сожалению, не удалось обговорить это, мы больше общались с его сокамерником. Он из Украины, у него серьезные проблемы в связи с этим: нет ни передач, ни писем. До этого мы все обсудили с Мамаевым, нам достаточно согласия от него одного. Матч состоится, даже если в нем из всех обвиняемых по делу примет участие только Павел. У меня есть его заявление, в котором футболист просит разрешить провести игру, гарантирует, что берет на себя ответственность за соблюдение правил безопасности и хочет, чтобы встречу освещали СМИ. Все это - в письменном виде, с подписью Мамаева, это уже одобрила ФСИН.

Если Кокорин не станет участвовать в матче - бог с ним, хотя, мне кажется, здесь медвежью услугу оказала его адвокат, Татьяна Стукалова, которая решила за всех, что игра не состоится. Кирилл Кокорин, кстати, на вопрос о проведении матча ответил: "Было бы круто!". Стукалова взяла на себя роль решать за всех и делать заявления подобные вчерашнему, но они недостоверны. Она могла так говорить за Александра Кокорина, которого защищает, но не за всех остальных. Считаю, она поступила неэтично. К тому же, вот пройдет матч с участием Мамаева, но без Кокорина. Думаю, Павла поддержат, скажут, что он молодец, пропагандирует здоровый образ жизни и не сдается, а Александр, наоборот, отказался и так далее. В общем, мне кажется, адвокат неправильно поступила.

- Матч состоится после Рождества, верно?
- Да.

- Времени еще достаточно, чтобы спросить самого Кокорина, хочет ли он сыграть. Будет ли у вас такая возможность, учитывая, что сейчас начнутся праздники?
- Думаю, да. Я лично еще раз спрошу конкретно у него о том, желает он принять участие или нет. Если не согласится, то мы прекрасно проведем игру с Мамаевым.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 18:12
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#5  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 19:13)
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Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Ниндзя
Эта Меркачёва тупая пистаболка. Люди под следствием находятся, их в жизни никто не выпустит ни в какой футбол играть.

Уж не говоря о том моменте, что только "козлам" на Бутырке можно в футбол играть, баландёрской хозобслуге... laughing...

flushed Да нет она далеко не тупая пиздаболка, а хитровыебанная , мерзкая пиарщица. Ну кто ее знал бы если бы не Кокорин с Мамаевым.?
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 18:58)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ФКСМ_1922
Почему я должен читать эту ху#ню на сайте футбольных новостей???

Тебя силой заставили открыть эту страницу и под угрозой изнасилования заставили прочитать и даже написать?

Что за дешёвые рисовки? Не нравится новость - проходи мимо. Как ёж на кактусе....
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 18:54)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Почему я должен читать эту ху#ню на сайте футбольных новостей???


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#2  suarez   (Сегодня, 18:29)
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Болеет за:
«Зенит»
Быстрее бы уже зима закончилась, и этот замечательный портал стал бы нас радовать качественными новостями о нашем футболе, а не этим...
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#1  Ниндзя   (Сегодня, 18:13)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Эта Меркачёва тупая пистаболка. Люди под следствием находятся, их в жизни никто не выпустит ни в какой футбол играть.

Уж не говоря о том моменте, что только "козлам" на Бутырке можно в футбол играть, баландёрской хозобслуге... laughing...
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
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