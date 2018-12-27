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Липецкая региональная федерация выдвинет Дюкова на пост главы РФС

Липецкая региональная федерация приняла решение выдвинуть на пост главы Российского футбольного союза председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова.

Дюков является председателем правления и генеральным директором ПАО "Газпром нефть". Кроме того, он возглавляет в РФС комитет программ развития футбола.

В декабре пост президент РФС оставил Виталий Мутко. И.о. главы организации на данный момент является Сергей Прядкин. Выборы нового президента РФС состоятся на внеочередной отчетно-выборной конференции 22 февраля.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Дюков
Сегодня, 18:26
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 18:56)
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Болеет за:
«Спартак»
Можно хоть где-нибудь, в самой зачуханной отрасли обойтись без питерских? достали, чесслово...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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