Новости партнеров

Адвокат жены Глушакова: могу подтвердить, что Дарья написала заявление в ФСБ

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены капитана "Спартака" Дениса Глушакова, подтвердил, что Дарья написала заявление в ФСБ.

"Насчет разбирательства ФСБ у меня нет никакой информации, были ли звонки от ФСБ Глушакову или нет. Но я могу подтвердить, что заявление отправлено со стороны Дарьи Глушаковой", - цитирует Жорина "Спорт24".

Накануне суд в Москве отказал стороне защиты Дарьи Глушаковой принять уточненный иск по делу о разделе имущества супругов. Банк "Открытие" подтвердил перевод 170 миллионов рублей со счета капитана «Спартака» в августе 2018 года, в связи с чем сторона защиты Глушаковой подала уточненный иск, однако судья Наталья Саморуковская отказала в его принятии.

Жорин подтвердил, что планирует подавать жалобу на Саморуковскую в Мосгорсуд и квалификационную коллегию судей.

"Думаю, на подготовку уйдет день или два, и мы все отправим. Мы решили спокойно все изучить и обосновано отправить жалобы как на определение, так и на действие судьи. Чтобы не быть голословными и не на эмоциях. Вчера я был на эмоциях, потому что это было явное беззаконие. У нас судейский процесс только начался, но уже в рамках дела есть одно отмененное определение, которое вынес судья. Ну, ничего страшного. Мы в любом случае заставим закон работать, я в этом убежден", - заключил Жорин.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 19:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
9
(2)
#9  mitin1  Россия (Сегодня, 20:16)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Волжанин
Цитата: Ниндзя
какие болельщики - такие и игроки с жёнами такого же недоклуба

с президентом My Webpage во главе

Ой дружок.... Я тебя сейчас столько фоток и видео могу навыкладывать....
Регистрация: 18.04.2009 [жалоба]
#8  Волжанин   (Сегодня, 20:06)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ниндзя
какие болельщики - такие и игроки с жёнами такого же недоклуба

с президентом My Webpage во главе
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#7  91800bsp  Ставрополье (Сегодня, 19:53)
  • +1
  •  (1)

В Спортлото надо было,причем тут ФСБ?


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#6  mitin1  Россия (Сегодня, 19:35)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А чего, 170 млн мало? Ребенка не прокормить??
Регистрация: 18.04.2009 [жалоба]
#5  Ниндзя   (Сегодня, 19:19)
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
какие болельщики - такие и игроки с жёнами такого же недоклуба
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#4  duha  Зауралье (Сегодня, 19:14)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
ФСБ то тут причем....о хосподи))


--------------------
Эта слеза не от ветра, а от смеха над обманутыми дураками.
Регистрация: 24.08.2006 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 19:11)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ебанутая парочка. В ООН и Лигу Наций ещё не написали? Страшнее брошеной бабы только её адвокат.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Колян Безмолвный   (Сегодня, 19:09)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ничего страшного!За 300 миллионов рублей 90 процентов населения готовы отсидеть 10 лет!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#1  cska1971  Москва (Сегодня, 19:08)
  • +4
  •  (6)

И при чем тут ФСБ? Глушак - немецкий шпиен?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.