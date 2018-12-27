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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Адвокат жены Глушакова: могу подтвердить, что Дарья написала заявление в ФСБ
Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены капитана "Спартака" Дениса Глушакова, подтвердил, что Дарья написала заявление в ФСБ.
"Насчет разбирательства ФСБ у меня нет никакой информации, были ли звонки от ФСБ Глушакову или нет. Но я могу подтвердить, что заявление отправлено со стороны Дарьи Глушаковой", - цитирует Жорина "Спорт24".
Накануне суд в Москве отказал стороне защиты Дарьи Глушаковой принять уточненный иск по делу о разделе имущества супругов. Банк "Открытие" подтвердил перевод 170 миллионов рублей со счета капитана «Спартака» в августе 2018 года, в связи с чем сторона защиты Глушаковой подала уточненный иск, однако судья Наталья Саморуковская отказала в его принятии.
Жорин подтвердил, что планирует подавать жалобу на Саморуковскую в Мосгорсуд и квалификационную коллегию судей.
"Думаю, на подготовку уйдет день или два, и мы все отправим. Мы решили спокойно все изучить и обосновано отправить жалобы как на определение, так и на действие судьи. Чтобы не быть голословными и не на эмоциях. Вчера я был на эмоциях, потому что это было явное беззаконие. У нас судейский процесс только начался, но уже в рамках дела есть одно отмененное определение, которое вынес судья. Ну, ничего страшного. Мы в любом случае заставим закон работать, я в этом убежден", - заключил Жорин.
"Насчет разбирательства ФСБ у меня нет никакой информации, были ли звонки от ФСБ Глушакову или нет. Но я могу подтвердить, что заявление отправлено со стороны Дарьи Глушаковой", - цитирует Жорина "Спорт24".
Накануне суд в Москве отказал стороне защиты Дарьи Глушаковой принять уточненный иск по делу о разделе имущества супругов. Банк "Открытие" подтвердил перевод 170 миллионов рублей со счета капитана «Спартака» в августе 2018 года, в связи с чем сторона защиты Глушаковой подала уточненный иск, однако судья Наталья Саморуковская отказала в его принятии.
Жорин подтвердил, что планирует подавать жалобу на Саморуковскую в Мосгорсуд и квалификационную коллегию судей.
"Думаю, на подготовку уйдет день или два, и мы все отправим. Мы решили спокойно все изучить и обосновано отправить жалобы как на определение, так и на действие судьи. Чтобы не быть голословными и не на эмоциях. Вчера я был на эмоциях, потому что это было явное беззаконие. У нас судейский процесс только начался, но уже в рамках дела есть одно отмененное определение, которое вынес судья. Ну, ничего страшного. Мы в любом случае заставим закон работать, я в этом убежден", - заключил Жорин.
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