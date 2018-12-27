Новости партнеров

Представитель Дюкова: Александр Валерьевич готов решать серьёзные задачи

Евгений Тимошинов, представитель Александра Дюкова, прокомментировал возможное выдвижение функционера на пост президента РФС.

Ранее выдвижение кандидатуры Дюкова поддержали федерации футбола Татарстана, Тюменской области, Башкортостана, Пермского края, Томской области и Ставропольского края. Таким образом, за Дюкова выступило достаточное количество федераций для полноценного выдвижения на пост президента РФС.

"Мы очень благодарны за доверие региональным федерациям и клубам, которые хотят видеть Александра Валерьевича на посту президента Российского футбольного союза.

Для него самого это в первую очередь очень большая ответственность. Александр Дюков давно работает как на клубном уровне, так и в исполкоме РФС, активно участвовал в разработке стратегии российского футбола до 2030 года и её наполнении конкретными программами и проектами. У него есть понимание, насколько серьёзные задачи стоят сегодня перед президентом РФС. И он готов их решать.

Дополнительные комментарии со стороны самого Александра Дюкова до завершения процедуры выдвижения и регистрации его в качестве кандидата преждевременны", - цитирует Тимошинова "Чемпионат.сом".
Теги: Дюков
Сегодня, 22:31
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.