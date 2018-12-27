Новости партнеров

Президент "Ахмата": направили письмо о выдвижении Дюкова на пост президента РФС

Президент "Ахмата" Магомед Даудов сообщил, что клуб направил письмо в избирательный комитет РФС о выдвижении кандидатуры Александра Дюкова на пост главы организации.

"Сегодня мы направили письмо в избирательный комитет РФС о выдвижении кандидатуры Александра Дюкова на пост главы Российского футбольного союза. Александр Валерьевич - отличный менеджер и руководитель. Имеет бесценный опыт работы в футболе, возглавляет комитет программ развития футбола РФС. Должность президента РФС позволит Дюкову реализовать все планы и программы развития спорта номер один, поднять наш футбол на качественно новый уровень. Особенно это важно сейчас, когда страна провела лучший в истории чемпионат мира, и мы должны правильно воспользоваться наследием футбола", - цитирует Даудова "Чемпионат.сом".
Теги: Ахмат Дюков Даудов
Сегодня, 22:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.