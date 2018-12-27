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Ильзат Ахметов: у Влашича нет потолка, он может стать игроком мирового уровня

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился мнением о партнёре по команде, хорватском хавбеке Николе Влашиче.

"Влашича многие считают ключевым игроком ЦСКА? Никола действительно отличный игрок. Он может отдать грамотный пас в сложной ситуации, может обвести тогда, когда это надо, протащить мяч из глубины. Думаю, у него нет потолка - он может стать игроком мирового уровня", - цитирует Ахметова "Чемпионат.сом".
Теги: Ахметов ЦСКА Зенит
Сегодня, 23:04
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