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"Спартак" ведет переговоры о разрыве контракта с Самедовым

Как стало известно, московский "Спартак" ведет переговоры с полузащитником Александром Самедовым о расторжении контракта.

Руководство красно-белых недавно уведомило футболиста о том, что собирается с ним расстаться.

В текущем сезоне 34-летний хавбек провел восемь игр в чемпионате России, выполнив в них одну голевую передачу. Срок действия контракта игрока истекает летом 2019 года.

"Спорт24"
Теги: Спартак Самедов
Сегодня, 23:18
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#3  Yuriah  Россия (Сегодня, 23:53)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Очень жалко Самедова , он очень прилично играл за Спартак , но в последнее время сдал .
Регистрация: 12.08.2016 [жалоба]
#2  Riders1990  bunker (Сегодня, 23:33)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Самеда можно было оставить.Он заслужил в Спартаке закончить.Да и не его вина была,что когда то ему предпочли проститутку Быстрова.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#1  Ниндзя   (Сегодня, 23:20)
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  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вот Самедов молодец, тыл прикрыл себе - открыл кабак в Москве. Ну разорвёт контракт и пох - есть чем заняться)
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
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