"Спартак" ведет переговоры о разрыве контракта с Самедовым

Как стало известно, московский "Спартак" ведет переговоры с полузащитником Александром Самедовым о расторжении контракта.Руководство красно-белых недавно уведомило футболиста о том, что собирается с ним расстаться.В текущем сезоне 34-летний хавбек провел восемь игр в чемпионате России, выполнив в них одну голевую передачу. Срок действия контракта игрока истекает летом 2019 года.