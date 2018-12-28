Роман Широков, в рамках визита динамовской делегации на базу "Интера", встретился с Лучано Спаллетти

Наши в Милане!

Заместитель Генерального директора футбольного клуба #ДинамоМосква Роман Широков, начальник команды Александр Удальцов и врач основы Александр Родионов в рамках обмена опытом нанесли визит известному итальянскому клубу #InterMilan. pic.twitter.com/ldpICMAVKe — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) December 27, 2018

Делегация московского "Динамо", в состав которой вошли заместитель гендиректора бело-голубых Роман Широков, начальник команды Александр Удальцов и врач основы Александр Родионов, посетила базу "Интера" в рамках визита в Милан.Представители динамовцев встретились с главным тренером "нерадзурри" Лучано Спаллетти, а также посетили матч 18-го тура чемпионата Италии против "Наполи" (1:0).