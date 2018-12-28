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Роман Широков, в рамках визита динамовской делегации на базу "Интера", встретился с Лучано Спаллетти

Делегация московского "Динамо", в состав которой вошли заместитель гендиректора бело-голубых Роман Широков, начальник команды Александр Удальцов и врач основы Александр Родионов, посетила базу "Интера" в рамках визита в Милан.

Представители динамовцев встретились с главным тренером "нерадзурри" Лучано Спаллетти, а также посетили матч 18-го тура чемпионата Италии против "Наполи" (1:0).

Теги: Динамо Интер Широков Спаллетти
Сегодня, 11:31
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#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 12:43)
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Болеет за:
«Зенит»
Что главное - после завершения карьеры футблоиста? Верно. Возможность получать какие-то деньги "тренером" и красиво тусоваться...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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