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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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11:31
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09:37
Экс-футболист московского "Динамо", "Томи" и "Оренбурга" стал игроком года в брестском "Динамо"
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08:23
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21-летним полузащитником киевского "Динамо" Цыганковым интересуются "Ливерпуль", "Бавария" и "Тоттенхэм" (1)
00:09
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Роман Широков, в рамках визита динамовской делегации на базу "Интера", встретился с Лучано Спаллетти
Делегация московского "Динамо", в состав которой вошли заместитель гендиректора бело-голубых Роман Широков, начальник команды Александр Удальцов и врач основы Александр Родионов, посетила базу "Интера" в рамках визита в Милан.
Представители динамовцев встретились с главным тренером "нерадзурри" Лучано Спаллетти, а также посетили матч 18-го тура чемпионата Италии против "Наполи" (1:0).
Представители динамовцев встретились с главным тренером "нерадзурри" Лучано Спаллетти, а также посетили матч 18-го тура чемпионата Италии против "Наполи" (1:0).
Наши в Милане!— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) December 27, 2018
Заместитель Генерального директора футбольного клуба #ДинамоМосква Роман Широков, начальник команды Александр Удальцов и врач основы Александр Родионов в рамках обмена опытом нанесли визит известному итальянскому клубу #InterMilan. pic.twitter.com/ldpICMAVKe
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