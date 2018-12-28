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Гендиректор "Рубина" раскрыл бюджет клуба

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал о бюджете команды на сезон.

"2 миллиарда рублей. Это все клубные расходы: зарплаты, сборы, расходы, перелеты, аренды стадиона, база, содержание всего хозяйства. Другие бюджеты мы не знаем, но вряд ли мы в десятке по бюджету. Этого не хватает, поэтому мы вынуждены крутиться, оптимизировать затраты, продавать игроков. Мы ведь зимой вообще готовы продать любого игрока. Когда мы разбирались по долгам в мае, то все были приятно удивлены. Сейчас эта сумма расходов уменьшилась более чем на миллиард рублей, и мы сами этого добились.

Уменьшили зарплатную ведомость, расстались с дорогостоящими игроками, да и то не со всеми. Пытаемся найти компромисс по другим, чтобы несколько футболистов тоже пошли на понижение. Это качественные игроки, но их зарплаты на этом этапе мы потянуть не можем. Мы и их тоже понимаем, но пытаемся договориться", — цитирует Сайманова "Спорт Бизнес-Online".
Теги: Рубин
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