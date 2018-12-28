Новости партнеров

Источник: "Зенит" и "Ростов" интересуются форвардом румынского ЧФР Цукудяном

Нападающий ЧФР и сборной Румынии Джордже Цукудян заинтересовал два клуба РПЛ.

Речь идет о "Ростове" и "Зените". Петербургский клуб уже сделал предложение, в размере 4 млн евро.

В конце прошлой недели в ЧФР обратился "Лион", предложивший за Цукудяна 6 млн евро, сообщает румынское издание GSP.

27-летний Цукудян в текущем сезоне он забил 13 голов в 19 матчах чемпионата Румынии.
Теги: Зенит Ростов
Сегодня, 12:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Saveger  СПб (Сегодня, 12:45)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что это за говно? Луческу же ушел вроде из Зенита


--------------------
Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.