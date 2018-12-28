Новости партнеров

Курбан Бердыев: "Рубин" - это мой дом, но я не знаю, что будет завтра

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев высказался о возможном уходе из клуба.

"От клубов предложения периодически возникают, но это несерьёзно, и они знают, что я не поеду. Единственный клуб, куда я мог бы поехать работать, – это "Кайрат", с президентом которого у меня хорошие и дружеские отношения. Но я сказал, что не вернусь в Казахстан.

Не смотрю ли на другие клубы? Нет. Никогда не говори "никогда", но когда меня позвали сюда, а это дом родной, отворачиваться в такой сложный период от клуба нельзя. На сегодняшний день я точно к этому не готов, но что будет завтра, я не знаю", — цитирует Бердыева "Спорт Бизнес Online".
Теги: Бердыев Рубин
Сегодня, 13:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.