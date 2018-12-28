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Иван Игнатьев признан лучшим игроком "Краснодара" в декабре

19-летний форвард Иван Игнатьев признан лучшим футболистом "Краснодара" в декабре.

Игнатьев выиграл голосование болельщиков, набрав 36,6% голосов. Он опередил Юрия Газинского (10,9%) и Магомед-Шапи Сулейманова (10,8%).

В декабре Игнатьев принял участие в четырех матчах и забил три гола — "Уралу" и "Уфе" в чемпионате России и "Ростову" в кубке страны.

Теги: Игнатьев Краснодар
Сегодня, 13:42
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