Иван Игнатьев признан лучшим игроком "Краснодара" в декабре

Иван Игнатьев - лучший в декабре! ??



На нашем официальном сайте завершилось голосование болельщиков, по итогам которого лучшим игроком декабря 2018 года в составе нашей команды был признан нападающий Иван Игнатьев!



?Игнатьев - 36,6 %

?Газинский - 10,9 %

?Сулейманов - 10,8 % pic.twitter.com/jFzDqBXUFc — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 28, 2018

19-летний форвард Иван Игнатьев признан лучшим футболистом "Краснодара" в декабре.Игнатьев выиграл голосование болельщиков, набрав 36,6% голосов. Он опередил Юрия Газинского (10,9%) и Магомед-Шапи Сулейманова (10,8%).В декабре Игнатьев принял участие в четырех матчах и забил три гола — "Уралу" и "Уфе" в чемпионате России и "Ростову" в кубке страны.