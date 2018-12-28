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Александр Гришин возглавил одну из юношеских команд "Локомотива"

Экс-тренер ЦСКА и "Ска-Хабаровск" Александр Гришин сообщил, что возглавил юношескую команду "Локомотива" 2003 года рождения.

"Правда, я перешел в "Локомотив". Подписал контракт на один год. Мне дали юношескую команду 2003 года рождения. Я возглавлю всю академию? Мне об этом пока не говорили. Но вы знаете, как быстро все меняется.

Почему ушел из "СКА-Хабаровск"? Хотелось быть ближе к семье. Плюс очень много перелетов, причем дальних. А здоровье всего лишь одно", — сказал Гришин.

Sport24
Теги: Локомотив Гришин
Сегодня, 14:23
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#3  Sammer   (Сегодня, 15:04)
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Цитата: cska1971
Уйти из молодежки ЦСКА, чтобы возглавить 15-леток Локомотива?


Ну не "уйти", а ушли.Вежливо попросили.
Слишком много Саша говорил в последний год лишнего, слишком много хотел получить, слишком нагло шантажировал Гинера через прессу. В итоге- опомнился, но поздно. Да еще и Минько подставил капитально своим длинным и нетрезвым языком(((

Цитата: tiki
.бытуем мнение что подбухивает, потому и не задерживается


Не потому. И не подбухивает, а бухает в полный рост.

А не задерживался он еще в бытность футболитсом, когда попросили из ЦСКА- поехал покорять в пердив. Сменил 8 клубов за 8 сезонов. Ни в одном не задержался.
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
#2  tiki  Москва (Сегодня, 14:49)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: cska1971
Уйти из молодежки ЦСКА, чтобы возглавить 15-леток Локомотива?

ну тогда были амбиции.был результат
переоценил себя Александр
в итоге опустился ниже того, что было
но жизнь такая..где падаем, где поднимаемся
и оффтопом...бытуем мнение что подбухивает, потому и не задерживается


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  cska1971  Москва (Сегодня, 14:33)
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online

Уйти из молодежки ЦСКА, чтобы возглавить 15-леток Локомотива?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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