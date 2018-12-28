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ЦСКА выдвинул Дюкова на пост президента РФС

ЦСКА выдвинул Александра Дюкова на должность президента РФС.

"ЦСКА выдвинул Дюкова на пост президента РФС", — приводит слова Гинера Sport24.
Теги: ЦСКА Дюков Гинер
Сегодня, 15:20
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#1  serega_user  serega_user (Сегодня, 15:32)
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Болеет за:
ЦСКА
Ну раз сам Гинер за Дюкова... smile
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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