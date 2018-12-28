ЦСКА выдвинул Дюкова на пост президента РФС

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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12:49
Олег Флегонтов - об уходе с поста гендиректора "Анжи": я просто устал нести на себе груз долгов (1)
Олег Флегонтов - об уходе с поста гендиректора "Анжи": я просто устал нести на себе груз долгов (1)
11:31
Роман Широков, в рамках визита динамовской делегации на базу "Интера", встретился с Лучано Спаллетти (2)
Роман Широков, в рамках визита динамовской делегации на базу "Интера", встретился с Лучано Спаллетти (2)
09:37
Экс-футболист московского "Динамо", "Томи" и "Оренбурга" стал игроком года в брестском "Динамо"
Экс-футболист московского "Динамо", "Томи" и "Оренбурга" стал игроком года в брестском "Динамо"
08:23
21-летним полузащитником киевского "Динамо" Цыганковым интересуются "Ливерпуль", "Бавария" и "Тоттенхэм" (1)
21-летним полузащитником киевского "Динамо" Цыганковым интересуются "Ливерпуль", "Бавария" и "Тоттенхэм" (1)
00:09
Унаи Эмери: в таблице разница между "Арсеналом" и "Ливерпулем" заметна, хочу сравнить команды на поле
Унаи Эмери: в таблице разница между "Арсеналом" и "Ливерпулем" заметна, хочу сравнить команды на поле
Вчера, 23:56
Джо Коул вернется в "Челси" в качестве тренера
Джо Коул вернется в "Челси" в качестве тренера
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Массимилиано Аллегри может возглавить "МЮ"
Массимилиано Аллегри может возглавить "МЮ"
Вчера, 23:38
Лионель Месси прокомментировал игру Роналду за "Ювентус" (1)
Лионель Месси прокомментировал игру Роналду за "Ювентус" (1)
Вчера, 23:18
"Спартак" ведет переговоры о разрыве контракта с Самедовым (10)
"Спартак" ведет переговоры о разрыве контракта с Самедовым (10)
Вчера, 22:53
Ильзат Ахметов: в "Зените" не предоставили мне никаких гарантий по игровой практике (8)
Ильзат Ахметов: в "Зените" не предоставили мне никаких гарантий по игровой практике (8)
Вчера, 22:04
Олег Флегонтов принял решение покинуть пост гендиректора "Анжи" (1)
Олег Флегонтов принял решение покинуть пост гендиректора "Анжи" (1)
Вчера, 21:31
Роман Асхабадзе назвал условие, при котором "Спартаку" будет целесообразно вернуть Промеса (3)
Роман Асхабадзе назвал условие, при котором "Спартаку" будет целесообразно вернуть Промеса (3)
ЦСКА выдвинул Дюкова на пост президента РФС
ЦСКА выдвинул Александра Дюкова на должность президента РФС.
"ЦСКА выдвинул Дюкова на пост президента РФС", — приводит слова Гинера Sport24.
"ЦСКА выдвинул Дюкова на пост президента РФС", — приводит слова Гинера Sport24.
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