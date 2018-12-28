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Александр Гришин: я просился назад в ЦСКА, но мне отказали

Александр Гришин, возглавивший юношескую команду "Локомотива", рассказал, что просился обратно в ЦСКА, в котором работал с юношами ранее.

"Каково мне, "армейцу", в "Локомотиве"? Я просился в ЦСКА, но меня не взяли. Раз не пригодился "армейцам", с радостью принял предложение "Локомотива". Это сильный клуб, чемпион России" , — сказал Гришин.

"Чемпионат"
Теги: Гришин ЦСКА Локомотив
Сегодня, 15:58
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#3  cska1971  Москва (Сегодня, 16:01)
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Ну, наверное так уходил, что обратно не взяли...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#2  LEGOLAS-22  Красногорск (Сегодня, 16:00)
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Болеет за:
ЦСКА
И правильно, после ухода столько всяких вещей наговорил, и Гинер, как уважающий себя и клуб, хозяин, не взял этого говоруна.
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 15:59)
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Болеет за:
ЦСКА
быстро разменивается


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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