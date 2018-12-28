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Илья Геркус покинул пост генерального директора "Локомотива"

Гендиректор "Локомотива" Илья Геркус объявил об уходе со своего поста.

"Сегодня я покидаю "Локомотив Москва". Великий клуб, частью которого мне посчастливилось быть почти два с половиной года. Эта была большая честь и большая ответственность. И сейчас я могу добавить — большое счастье.

Мы провели грандиозную работу за два с половиной года. Мы поступательно, шаг за шагом, шли к цели, в которую изначально кроме нас не верил никто. Но мы знали чего хотим и следовали нашей стратегической линии. Этот выбранный два года назад путь привел нас сначала к завоеванию Кубка, а затем и к чемпионству, которое болельщики "Локомотива" ждали 14 лет. Те же 14 лет болельщики "Локо" грезили возвращением гимна Лиги чемпионов в Черкизово. И мы его услышали. "Железнодорожники" вернулись в турнир сильнейших команд Европы.

Теперь могу с уверенностью сказать, что "Локомотив" вернулся в лидеры российского футбола и заявляет о себе как о полноправном претенденте на высшие медали чемпионата. Сегодня "Локомотив Москва" переживает один из лучших моментов в своей истории, который необходимо использовать максимально плодотворно для дальнейшего развития клуба на годы вперед.

Я приходил в клуб с четкой стратегией и она сработала. Эта стратегия была рассчитана не на два с половиной года, а на гораздо более длительный срок. И только на чемпионстве в РФПЛ мы, конечно же, останавливаться не собирались. Многократный рост аудитории, превращение клуба в лидера спортивно-развлекательной индустрии страны, реализация своего потенциала в еврокубках и, в особенности, в Лиге чемпионов, вот наши глобальные цели. Однако жизнь диктует свои условия.

Я оставляю "Локомотив" в том состоянии, когда в ближайшем будущем клуба могу быть уверен. Горд, что был частью этого большого клуба! Хочу поблагодарить наших болельщиков — я чувствовал их поддержку всегда и везде, коллег и товарищей — лучших профессионалов, с которыми мне доводилось работать. Отдельно хочу сказать спасибо команде — большая честь работать с такими великими игроками, тренерам, врачам, администраторам, всем-всем — вы большие молодцы. Юрию Павловичу — отдельный поклон и отдельное спасибо!", — приводит заявление Геркуса "СЭ".
Теги: Локомотив Геркус
Сегодня, 16:25
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(1)
#8  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 18:40)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Классный менеджер и болельщик отменный.
Спасибо Илья Леонидович за вашу работу и трофеи выигранные при вашем участии.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#7  boralex  саратов (Сегодня, 17:52)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
На фоне Смо, был просто суперпрезидент!


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ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#6  gesha978  Москва (Сегодня, 17:38)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
завтра будет новость что геркус вчера покинул локо?! а послезавтра соответственно новость про два дня без геркуса!
Регистрация: 8.11.2013 [жалоба]
#5  СуперШтангист   (Сегодня, 17:15)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Терек»
Надеюсь, что селекция без легендарного дрезинского руководителя станет ещё хуже и кол-во просёров в ЕК увеличится.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#4  Spartacus1971   (Сегодня, 17:09)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Loko_
Вот и новый поворот - что он нам несет? Пропасть или взлет?


Ваше всё это Сёмин,а этот бабло рубит.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#3  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 16:52)
  • -1
  •  (1)

Loko_,
И на самой середине вдруг ломается весло...

Хуже не будет точно.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#2  kruga   (Сегодня, 16:36)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
тут фраза из ДМБ) Вы знаете какая)))


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009 [жалоба]
#1  Loko_  NN (Сегодня, 16:33)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Вот и новый поворот - что он нам несет? Пропасть или взлет?


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тыц тыц ай на нэ!
Регистрация: 9.03.2011 [жалоба]
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