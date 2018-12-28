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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Илья Геркус покинул пост генерального директора "Локомотива"
Гендиректор "Локомотива" Илья Геркус объявил об уходе со своего поста.
"Сегодня я покидаю "Локомотив Москва". Великий клуб, частью которого мне посчастливилось быть почти два с половиной года. Эта была большая честь и большая ответственность. И сейчас я могу добавить — большое счастье.
Мы провели грандиозную работу за два с половиной года. Мы поступательно, шаг за шагом, шли к цели, в которую изначально кроме нас не верил никто. Но мы знали чего хотим и следовали нашей стратегической линии. Этот выбранный два года назад путь привел нас сначала к завоеванию Кубка, а затем и к чемпионству, которое болельщики "Локомотива" ждали 14 лет. Те же 14 лет болельщики "Локо" грезили возвращением гимна Лиги чемпионов в Черкизово. И мы его услышали. "Железнодорожники" вернулись в турнир сильнейших команд Европы.
Теперь могу с уверенностью сказать, что "Локомотив" вернулся в лидеры российского футбола и заявляет о себе как о полноправном претенденте на высшие медали чемпионата. Сегодня "Локомотив Москва" переживает один из лучших моментов в своей истории, который необходимо использовать максимально плодотворно для дальнейшего развития клуба на годы вперед.
Я приходил в клуб с четкой стратегией и она сработала. Эта стратегия была рассчитана не на два с половиной года, а на гораздо более длительный срок. И только на чемпионстве в РФПЛ мы, конечно же, останавливаться не собирались. Многократный рост аудитории, превращение клуба в лидера спортивно-развлекательной индустрии страны, реализация своего потенциала в еврокубках и, в особенности, в Лиге чемпионов, вот наши глобальные цели. Однако жизнь диктует свои условия.
Я оставляю "Локомотив" в том состоянии, когда в ближайшем будущем клуба могу быть уверен. Горд, что был частью этого большого клуба! Хочу поблагодарить наших болельщиков — я чувствовал их поддержку всегда и везде, коллег и товарищей — лучших профессионалов, с которыми мне доводилось работать. Отдельно хочу сказать спасибо команде — большая честь работать с такими великими игроками, тренерам, врачам, администраторам, всем-всем — вы большие молодцы. Юрию Павловичу — отдельный поклон и отдельное спасибо!", — приводит заявление Геркуса "СЭ".
"Сегодня я покидаю "Локомотив Москва". Великий клуб, частью которого мне посчастливилось быть почти два с половиной года. Эта была большая честь и большая ответственность. И сейчас я могу добавить — большое счастье.
Мы провели грандиозную работу за два с половиной года. Мы поступательно, шаг за шагом, шли к цели, в которую изначально кроме нас не верил никто. Но мы знали чего хотим и следовали нашей стратегической линии. Этот выбранный два года назад путь привел нас сначала к завоеванию Кубка, а затем и к чемпионству, которое болельщики "Локомотива" ждали 14 лет. Те же 14 лет болельщики "Локо" грезили возвращением гимна Лиги чемпионов в Черкизово. И мы его услышали. "Железнодорожники" вернулись в турнир сильнейших команд Европы.
Теперь могу с уверенностью сказать, что "Локомотив" вернулся в лидеры российского футбола и заявляет о себе как о полноправном претенденте на высшие медали чемпионата. Сегодня "Локомотив Москва" переживает один из лучших моментов в своей истории, который необходимо использовать максимально плодотворно для дальнейшего развития клуба на годы вперед.
Я приходил в клуб с четкой стратегией и она сработала. Эта стратегия была рассчитана не на два с половиной года, а на гораздо более длительный срок. И только на чемпионстве в РФПЛ мы, конечно же, останавливаться не собирались. Многократный рост аудитории, превращение клуба в лидера спортивно-развлекательной индустрии страны, реализация своего потенциала в еврокубках и, в особенности, в Лиге чемпионов, вот наши глобальные цели. Однако жизнь диктует свои условия.
Я оставляю "Локомотив" в том состоянии, когда в ближайшем будущем клуба могу быть уверен. Горд, что был частью этого большого клуба! Хочу поблагодарить наших болельщиков — я чувствовал их поддержку всегда и везде, коллег и товарищей — лучших профессионалов, с которыми мне доводилось работать. Отдельно хочу сказать спасибо команде — большая честь работать с такими великими игроками, тренерам, врачам, администраторам, всем-всем — вы большие молодцы. Юрию Павловичу — отдельный поклон и отдельное спасибо!", — приводит заявление Геркуса "СЭ".
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