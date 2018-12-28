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Курбан Бердыев назвал самого умного игрока РПЛ

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев поделился мнением о форварде ЦСКА Федоре Чалове.

"Чалов – самый умный игрок в премьер-лиге. Я всем ставлю в пример его. Думаю, через год-два он уедет в европейский клуб. Очень умный парень. У него это от природы и этому не научишь футболиста. Чалов чувствует расстояния между защитниками, дистанцию, как распорядиться мячом, чтобы доставить сложности защитникам.

Я своих учу бить голеностопом, когда идет прострел. Идет сильный мяч, поверни голеностоп, не надо замахиваться и бить, а просто подставить. Но все равно бьем.

А на Чалова идет прострел, он подставляет голеностоп – гол. Этому не учат, это идет от природы. Я не удивлюсь, если он около 20 голов забьет в этом сезоне", – сказал Бердыев.

Бизнес-Online
Теги: Бердыев Чалов
Сегодня, 17:19
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(3)
#3  Яamon   (Сегодня, 18:22)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Spartacus1971
Бердыев уже не тот,то у него бомжи чемпионы,то оказывается Чалов самый умный игрок

зависть съедает? конечно, о куте такого не скажешь
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#2  KARASS   (Сегодня, 18:06)
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Цитата: Spartacus1971
Бердыев уже не тот,то у него бомжи чемпионы,то оказывается Чалов самый умный игрок.

действительно -про свинушек тишина во заедает stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 17:24)
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бердыев уже не тот,то у него бомжи чемпионы,то оказывается Чалов самый умный игрок.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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