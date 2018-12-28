Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:45
Эмери против лидирующего Клоппа, возможно последняя игра Гаттузо во главе "Милана". Превью европейских выходных
Эмери против лидирующего Клоппа, возможно последняя игра Гаттузо во главе "Милана". Превью европейских выходных
12:49
Олег Флегонтов - об уходе с поста гендиректора "Анжи": я просто устал нести на себе груз долгов (1)
Олег Флегонтов - об уходе с поста гендиректора "Анжи": я просто устал нести на себе груз долгов (1)
11:31
Роман Широков, в рамках визита динамовской делегации на базу "Интера", встретился с Лучано Спаллетти (3)
Роман Широков, в рамках визита динамовской делегации на базу "Интера", встретился с Лучано Спаллетти (3)
09:37
Экс-футболист московского "Динамо", "Томи" и "Оренбурга" стал игроком года в брестском "Динамо"
Экс-футболист московского "Динамо", "Томи" и "Оренбурга" стал игроком года в брестском "Динамо"
08:23
21-летним полузащитником киевского "Динамо" Цыганковым интересуются "Ливерпуль", "Бавария" и "Тоттенхэм" (1)
21-летним полузащитником киевского "Динамо" Цыганковым интересуются "Ливерпуль", "Бавария" и "Тоттенхэм" (1)
00:09
Унаи Эмери: в таблице разница между "Арсеналом" и "Ливерпулем" заметна, хочу сравнить команды на поле
Унаи Эмери: в таблице разница между "Арсеналом" и "Ливерпулем" заметна, хочу сравнить команды на поле
Курбан Бердыев назвал самого умного игрока РПЛ
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев поделился мнением о форварде ЦСКА Федоре Чалове.
"Чалов – самый умный игрок в премьер-лиге. Я всем ставлю в пример его. Думаю, через год-два он уедет в европейский клуб. Очень умный парень. У него это от природы и этому не научишь футболиста. Чалов чувствует расстояния между защитниками, дистанцию, как распорядиться мячом, чтобы доставить сложности защитникам.
Я своих учу бить голеностопом, когда идет прострел. Идет сильный мяч, поверни голеностоп, не надо замахиваться и бить, а просто подставить. Но все равно бьем.
А на Чалова идет прострел, он подставляет голеностоп – гол. Этому не учат, это идет от природы. Я не удивлюсь, если он около 20 голов забьет в этом сезоне", – сказал Бердыев.
Бизнес-Online
"Чалов – самый умный игрок в премьер-лиге. Я всем ставлю в пример его. Думаю, через год-два он уедет в европейский клуб. Очень умный парень. У него это от природы и этому не научишь футболиста. Чалов чувствует расстояния между защитниками, дистанцию, как распорядиться мячом, чтобы доставить сложности защитникам.
Я своих учу бить голеностопом, когда идет прострел. Идет сильный мяч, поверни голеностоп, не надо замахиваться и бить, а просто подставить. Но все равно бьем.
А на Чалова идет прострел, он подставляет голеностоп – гол. Этому не учат, это идет от природы. Я не удивлюсь, если он около 20 голов забьет в этом сезоне", – сказал Бердыев.
Бизнес-Online
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.