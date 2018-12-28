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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Игорь Рабинер: Каррера сделал все, чтобы игроки за него не бились
Известный журналист Игорь Рабинер рассказал, что бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера потерял контакт с игроками из-за высокомерного отношения к окружающим.
"Люди не понимают одной, на мой взгляд, очевидной вещи. Каррера в чемпионском сезоне и Каррера после чемпионского сезона – два разных человека. Футболисты, люди из обслуживающего персонала клуба, люди из штаба – все увидели другого человека с короной, который по-другому к ним относился, по-другому с ними разговаривал.
Никто никого не плавил, это клоунские термины. Просто в командах, где тренер и футболисты – единое целое, игроки подспудно играют не только за себя, свои зарплаты, но и за тренера. Здесь они играли только за себя. В общении с игроками, помощниками и обслуживающим персоналом Каррера сделал все, чтобы они за него не играли", - сказал Рабинер.
Sports.ru
"Люди не понимают одной, на мой взгляд, очевидной вещи. Каррера в чемпионском сезоне и Каррера после чемпионского сезона – два разных человека. Футболисты, люди из обслуживающего персонала клуба, люди из штаба – все увидели другого человека с короной, который по-другому к ним относился, по-другому с ними разговаривал.
Никто никого не плавил, это клоунские термины. Просто в командах, где тренер и футболисты – единое целое, игроки подспудно играют не только за себя, свои зарплаты, но и за тренера. Здесь они играли только за себя. В общении с игроками, помощниками и обслуживающим персоналом Каррера сделал все, чтобы они за него не играли", - сказал Рабинер.
Sports.ru
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