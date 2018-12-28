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Игорь Рабинер: Каррера сделал все, чтобы игроки за него не бились

Известный журналист Игорь Рабинер рассказал, что бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера потерял контакт с игроками из-за высокомерного отношения к окружающим.

"Люди не понимают одной, на мой взгляд, очевидной вещи. Каррера в чемпионском сезоне и Каррера после чемпионского сезона – два разных человека. Футболисты, люди из обслуживающего персонала клуба, люди из штаба – все увидели другого человека с короной, который по-другому к ним относился, по-другому с ними разговаривал.

Никто никого не плавил, это клоунские термины. Просто в командах, где тренер и футболисты – единое целое, игроки подспудно играют не только за себя, свои зарплаты, но и за тренера. Здесь они играли только за себя. В общении с игроками, помощниками и обслуживающим персоналом Каррера сделал все, чтобы они за него не играли", - сказал Рабинер.

Sports.ru
Теги: Спартак Рабинер Каррера
Сегодня, 17:21
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#11  miktar   (Сегодня, 18:46)
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Цитата: Волжанин
традиция тушинского хлева

смешные своими надменными гетрами - сра - п - так...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#10  Kostik   (Сегодня, 18:45)
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online

Эти игроки не за кого ещё не бились
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
#9  miktar   (Сегодня, 18:43)
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online

сраптак, есть сраптак - огородные "великанчики"...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#8  Petrovich.LG  СПб (Сегодня, 18:38)
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online
Болеет за:
«Зенит»
16 лет ждали золотых медалей, дождались. Я не буду говорить про вклад Карреры в победу, но то что он часть этой победы, это факт. НЕ честно и не порядочно забывать об этом и втаптывать в грязь.
Регистрация: 28.05.2018 [жалоба]
#7  Темный лорд   (Сегодня, 18:27)
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Болеет за:
«Спартак»
Так вообще то игроки должны биться за честь клуба или хотя бы за свой миллионный контракт... не???
Регистрация: 25.09.2011 [жалоба]
#6  МАРТ  тюмень (Сегодня, 17:41)
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online
Болеет за:
«Спартак»
обиженки из конюшни и голубятни, что? про "вас" ни кто?... smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#5  Freddy   (Сегодня, 17:38)
  • +2
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online

Цитата: Работяга
Правильно.Плесните ему из ведра с помоями вслед,а на другой ветке прокритикуйте ЦСКА за Гришина.

кому твой цска упал?про него и новостей то нет
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#4  Волжанин   (Сегодня, 17:35)
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Никто никого не плавил

Тут ты не прав, это традиция тушинского хлева.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#3  Ниндзя   (Сегодня, 17:29)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Небось и в тапочки ему домашние втихую насрали и в спагетти плюнули провожаючи? smile
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 17:28)
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
А с кем ему там надо было разговаривать, со свиньями....?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 17:27)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Правильно.Плесните ему из ведра с помоями вслед,а на другой ветке прокритикуйте ЦСКА за Гришина.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
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