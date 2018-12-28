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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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18:45
Эмери против лидирующего Клоппа, возможно последняя игра Гаттузо во главе "Милана". Превью европейских выходных
Эмери против лидирующего Клоппа, возможно последняя игра Гаттузо во главе "Милана". Превью европейских выходных
12:49
Олег Флегонтов - об уходе с поста гендиректора "Анжи": я просто устал нести на себе груз долгов (1)
Олег Флегонтов - об уходе с поста гендиректора "Анжи": я просто устал нести на себе груз долгов (1)
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Роман Широков, в рамках визита динамовской делегации на базу "Интера", встретился с Лучано Спаллетти (3)
Роман Широков, в рамках визита динамовской делегации на базу "Интера", встретился с Лучано Спаллетти (3)
09:37
Экс-футболист московского "Динамо", "Томи" и "Оренбурга" стал игроком года в брестском "Динамо"
Экс-футболист московского "Динамо", "Томи" и "Оренбурга" стал игроком года в брестском "Динамо"
08:23
21-летним полузащитником киевского "Динамо" Цыганковым интересуются "Ливерпуль", "Бавария" и "Тоттенхэм" (1)
21-летним полузащитником киевского "Динамо" Цыганковым интересуются "Ливерпуль", "Бавария" и "Тоттенхэм" (1)
00:09
Унаи Эмери: в таблице разница между "Арсеналом" и "Ливерпулем" заметна, хочу сравнить команды на поле
Унаи Эмери: в таблице разница между "Арсеналом" и "Ливерпулем" заметна, хочу сравнить команды на поле
Флэшмоб в поддержку Александра Кокорина у "Газпром Арены" собрал меньше 10 человек
По данным Nevasport, в акции в поддержку форварда "Зенита" Александра Кокорина, находящегося в СИЗО, приняли участие меньше 10 человек.
Мероприятие прошло у памятника Кирову около "Газпром Арены".
Самые преданные поклонники Кокорина вышли на улицу с плакатами, в которых выразили свою любовь к футболисту и потребовали освободить Александра, его брата Кирилла и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Мероприятие прошло у памятника Кирову около "Газпром Арены".
Самые преданные поклонники Кокорина вышли на улицу с плакатами, в которых выразили свою любовь к футболисту и потребовали освободить Александра, его брата Кирилла и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
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