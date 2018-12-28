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Флэшмоб в поддержку Александра Кокорина у "Газпром Арены" собрал меньше 10 человек

По данным Nevasport, в акции в поддержку форварда "Зенита" Александра Кокорина, находящегося в СИЗО, приняли участие меньше 10 человек.

Мероприятие прошло у памятника Кирову около "Газпром Арены".

Самые преданные поклонники Кокорина вышли на улицу с плакатами, в которых выразили свою любовь к футболисту и потребовали освободить Александра, его брата Кирилла и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Теги: Кокорин Зенит Мамаев
Сегодня, 17:24
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#21  metis  Riga (Сегодня, 18:48)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Начало есть.


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#20  utekay  Россия (Сегодня, 18:45)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hank Moody
УТЕКАЯ НЕ ВИДНО
соскучился? а чо такое этот флэшмоб? нерусское слово, неблагозвучное...непонятно - или в рыло дать, или нах послать ежели такое скажут confused

Цитата: yuri
Добрый вечер

Здаров, Юрец! А ктой-то вместо Удо глотку рвёт? Старается, конечно, но не то энто confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#19  кацо  sirop4ik (Сегодня, 18:35)
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online
Болеет за:
«Спартак»
а он имеет уважение среди болельщиков..похвально
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
#18  yuri  спб (Сегодня, 18:28)
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online

Мясо - плюсики то где своим ?)
А уже есть- браты стадом уже летели . Кот стоял с огнеметом . Черные свиньи уже горели. Хорошо однако. Но на все что эти кабанчики в подгузниках (семинольные) были способны на один жалкий минусик ) . Добрый вечер.

ACCEPT


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#17  СуперШтангист   (Сегодня, 18:28)
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online
Болеет за:
«Терек»
Это всё, что нужно знать о тех, кто кричит об освобождении Кокорина. Из посетителей сайта, там только Кутарба был, остальным заплатили. А кто на сайте орёт о несправедливости, просто тролли))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#16  оптимист  чебоксары (Сегодня, 18:24)
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Болеет за:
«Спартак»
Это провокация ! В тюрьмах и СИЗО отказались выпускать людей на акцию поддержки !
Регистрация: 10.10.2009 [жалоба]
#15  следующий   (Сегодня, 18:22)
  • +1
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Болеет за:
«Челси»
Эх я ошибся.
Ведь когда об этой акции объявили, я предсказывал приход двоих.
А тут почти 10.
Старею relaxed
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#14  Hank Moody  Россия (Сегодня, 18:22)
  • +1
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Болеет за:
«Челси»
УТЕКАЯ НЕ ВИДНО ЧТО ТО ... наверняка одним из 8,5 калек был


--------------------
Боже,
Сколько правды в глазах государственных шлюх!
Боже,
Сколько веры в руках отставных палачей!
ДДТ
Регистрация: 4.05.2015 [жалоба]
#13  yuri  спб (Сегодня, 18:22)
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online

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
да уж, братец вообще отребье на всю голову отбитое..

"Судить его может только бог" А не какая- то чинушья и китайская торговка телом .


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#12  Колян Безмолвный   (Сегодня, 18:17)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
братец вообще отребье на всю голову отбитое..

Поросенок-младший smile
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#11  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:13)
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Цитата: Zaraza
допустим я пойму что кокорина отпустят
а брата то его с чего вдруг?он отметился по обоим эпизодам

да уж, братец вообще отребье на всю голову отбитое..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#10  yuri  спб (Сегодня, 18:01)
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online

Дураков испокон всегда было больше, как впрочем и плохих дорог)
П.С Спецом для умных: Наказание по идее должно быть адекватно синяку на плече.Ф.М. Достоевский.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#9  Freddy   (Сегодня, 17:57)
  • +1
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online

мощно
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#8  Zaraza  Далеко (Сегодня, 17:56)
  • +2
  •  (4)

допустим я пойму что кокорина отпустят
а брата то его с чего вдруг?он отметился по обоим эпизодам
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#7  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:48)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
В чем проблема? Два физически подготовленных урода избили граждан на ровном месте...и хотели, что бы за них народ встал...а если наоборот, им бы епальники разбили, наверно бабла отвалили-бы ментам, что-бы обидчиков закрыли по полной...В чем проблема?...Господа, ваш год наступает, Господа красно-белые! smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#6  Volodia379   (Сегодня, 17:41)
  • -1
  •  (3)

Трагедия превращается в фарс и потом на оборот! rage
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#5  МАРТ  тюмень (Сегодня, 17:39)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sparwik53
Удивительное единение...

Вся голубятня..с плесенью и утекаем.... smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#4  LIAZ677   (Сегодня, 17:36)
  • 0
  •  (4)

Просто аншлаг .... smiley
Регистрация: 3.04.2013 [жалоба]
#3  sparwik53  Виктор (Сегодня, 17:26)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Удивительное единение...
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#2  shatronok  Россия (Сегодня, 17:26)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
joy
Регистрация: 12.07.2014 [жалоба]
#1  liasport433   (Сегодня, 17:25)
  • +1
  •  (3)

Жена мамаева, вся страна переживает за ребят !!!!!!!! (что бы их не отмазали)
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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