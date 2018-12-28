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Лев Лещенко - о Кокорине и Мамаеве: ну молодежь, ну погуляли. И что с того?

Известный певец Лев Лещенко поделился мнением об аресте Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Наказание, которое они получили, слишком жестоко для них. Это даже не наказание, а скорее показательный процесс. Мне кажется, это чересчур. У нас каждый день такое количество драк и стрельбы, но никогда до такого не доходило.

Сначала вроде бы был такой положительный всплеск, связанный с хорошим результатом нашей сборной на чемпионате мира. А потом вот такая настоящая серия скандалов. Но так было всегда. СМИ делают это для рейтингов, для того, чтобы покупались газеты, смотрелись передачи. Но почему из-за рейтингов должны страдать молодые ребята? У нас на каждом шагу подобное происходит.

Да, они как публичные люди должны вести себя немного сдержаннее. Но на самом-то деле. Ну молодежь, ну погуляли. У нас там стреляют на свадьбах, несусветные подарки дарят, а ничего не происходит", – сказал Лещенко.

Sport24
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 18:26
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#2  Седой  Россия (Сегодня, 18:47)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Ну да, а если потом кого-то убьют, то люди и так же умирают, можно и отпустить. Молчал бы лучше


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Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#1  кацо  sirop4ik (Сегодня, 18:39)
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online
Болеет за:
«Спартак»
У нас каждый день такое количество драк и стрельбы, но никогда до такого не доходило.
где у вас то Лёва?..ты в метро когда в последний раз спускался?..
У нас там стреляют на свадьбах, несусветные подарки дарят, а ничего не происходит", – сказал Лещенко.
и это тоже всё про этих прекрасных парней.. вот и произошло
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
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