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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Лев Лещенко - о Кокорине и Мамаеве: ну молодежь, ну погуляли. И что с того?
Известный певец Лев Лещенко поделился мнением об аресте Александра Кокорина и Павла Мамаева.
"Наказание, которое они получили, слишком жестоко для них. Это даже не наказание, а скорее показательный процесс. Мне кажется, это чересчур. У нас каждый день такое количество драк и стрельбы, но никогда до такого не доходило.
Сначала вроде бы был такой положительный всплеск, связанный с хорошим результатом нашей сборной на чемпионате мира. А потом вот такая настоящая серия скандалов. Но так было всегда. СМИ делают это для рейтингов, для того, чтобы покупались газеты, смотрелись передачи. Но почему из-за рейтингов должны страдать молодые ребята? У нас на каждом шагу подобное происходит.
Да, они как публичные люди должны вести себя немного сдержаннее. Но на самом-то деле. Ну молодежь, ну погуляли. У нас там стреляют на свадьбах, несусветные подарки дарят, а ничего не происходит", – сказал Лещенко.
Sport24
"Наказание, которое они получили, слишком жестоко для них. Это даже не наказание, а скорее показательный процесс. Мне кажется, это чересчур. У нас каждый день такое количество драк и стрельбы, но никогда до такого не доходило.
Сначала вроде бы был такой положительный всплеск, связанный с хорошим результатом нашей сборной на чемпионате мира. А потом вот такая настоящая серия скандалов. Но так было всегда. СМИ делают это для рейтингов, для того, чтобы покупались газеты, смотрелись передачи. Но почему из-за рейтингов должны страдать молодые ребята? У нас на каждом шагу подобное происходит.
Да, они как публичные люди должны вести себя немного сдержаннее. Но на самом-то деле. Ну молодежь, ну погуляли. У нас там стреляют на свадьбах, несусветные подарки дарят, а ничего не происходит", – сказал Лещенко.
Sport24
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