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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Магомед Адиев - о своем будущем: приму решение после встречи с президентом "Анжи"
Наставник "Анжи" Магомед Адиев сообщил, что примет решение о продолжении работы в клубе после встречи с президентом махачкалинцев Османом Кадиевым.
"Я просматриваю варианты, определенные разговоры есть, но сейчас я больше занят своим здоровьем - только сделал операцию на нос. Я думаю, что когда встречусь и поговорю с президентом клуба Кадиевым, тогда в этом вопросе появится какая-то ясность. Я должен понимать, какие перспективы будут в клубе, и после этого приму решение", - приводит слова Адиева ТАСС.
"Я просматриваю варианты, определенные разговоры есть, но сейчас я больше занят своим здоровьем - только сделал операцию на нос. Я думаю, что когда встречусь и поговорю с президентом клуба Кадиевым, тогда в этом вопросе появится какая-то ясность. Я должен понимать, какие перспективы будут в клубе, и после этого приму решение", - приводит слова Адиева ТАСС.
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