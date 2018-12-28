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Бывший президент "Локомотива" Наумов: "РЖД" поторопилось с отставкой Геркуса

Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал отставку генерального директора Ильи Геркуса.

"Считаю, что у "Локомотива" не было острой необходимости менять Геркуса. Нельзя однозначно говорить о том, что он проделал блестящую работу или же наоборот провалил ее. Было все — и ошибки, и положительные моменты, главным из которых стало чемпионство. Ведь в этом заслуга не только тренера, а всего клуба, и Геркуса в том числе. Также "Локо" выиграл и Кубок России. За короткое время при нем железнодорожники одержали много побед, поэтому плюсы есть. Уверен, что руководство "РЖД" поторопилось с расставанием с Геркусом, если, конечно, желание уйти исходило не от него.

Я сожалею об одном — Геркус, как мне кажется, не смог найти взаимопонимания с Семиным. Наверное, это самая главная причина из-за которой уходит Геркус. Юрий Павлович — мэтр нашего футбола. Да, у него очень сложный характер и в каких-то моментах он тяжелый человек. Однако в определенных вещах необходимо понимать его требования, которые просты. "Дайте мне спокойно работать" — вот что нужно Семину. К сожалению, Геркусу не удалось найти взаимопонимания с ним, а это, конечно, отрицательно сказывается на развитии клуба", — приводит слова Наумова "Матч ТВ".
Теги: Локомотив Геркус Семин
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