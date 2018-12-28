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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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21:22
Владимир Габулов прокомментировал назначение Спартака Гогниева на пост главного тренера владикавказского "Спартака"
Владимир Габулов прокомментировал назначение Спартака Гогниева на пост главного тренера владикавказского "Спартака"
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Александр Кержаков написал заявление на экс-супругу - он подозревает ее в подготовке своего убийства (14)
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Ольга Смородская - о новом руководстве "Локо": во главе клуба встанет очень невнятная команда (5)
Ольга Смородская - о новом руководстве "Локо": во главе клуба встанет очень невнятная команда (5)
18:55
Агент Фернандеша: надеюсь с новым руководством "Локо" мы сможем договориться о продлении контракта
Агент Фернандеша: надеюсь с новым руководством "Локо" мы сможем договориться о продлении контракта
18:45
Эмери против лидирующего Клоппа, возможно последняя игра Гаттузо во главе "Милана". Превью европейских выходных
Эмери против лидирующего Клоппа, возможно последняя игра Гаттузо во главе "Милана". Превью европейских выходных
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Олег Флегонтов - об уходе с поста гендиректора "Анжи": я просто устал нести на себе груз долгов (1)
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Роман Широков, в рамках визита динамовской делегации на базу "Интера", встретился с Лучано Спаллетти (3)
Роман Широков, в рамках визита динамовской делегации на базу "Интера", встретился с Лучано Спаллетти (3)
Ольга Смородская - о новом руководстве "Локо": во главе клуба встанет очень невнятная команда
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась по поводу нового руководства железнодорожников.
Сегодня Илья Геркус покинул пост генерального директора московского клуба. По данным "СЭ", новым гендиректором клуба будет Василий Кикнадзе.
"Мне очень жалко видеть, кто приходит. Очень грустно. К руководству приходит очень невнятная команда", – заявила Смородская.
Сегодня Илья Геркус покинул пост генерального директора московского клуба. По данным "СЭ", новым гендиректором клуба будет Василий Кикнадзе.
"Мне очень жалко видеть, кто приходит. Очень грустно. К руководству приходит очень невнятная команда", – заявила Смородская.
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