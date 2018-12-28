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Ольга Смородская - о новом руководстве "Локо": во главе клуба встанет очень невнятная команда

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась по поводу нового руководства железнодорожников.

Сегодня Илья Геркус покинул пост генерального директора московского клуба. По данным "СЭ", новым гендиректором клуба будет Василий Кикнадзе.

"Мне очень жалко видеть, кто приходит. Очень грустно. К руководству приходит очень невнятная команда", – заявила Смородская.

Теги: Локомотив Смородская
Сегодня, 20:03
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#5  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:52)
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Болеет за:
«Зенит»
Ну ты то с зятьком очень внятная была.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#4  СуперШтангист   (Сегодня, 20:37)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Терек»
Полностью солидарен со Смородской, дилетанты приходят и увольнять надо Стаканыча иначе о ЕК можно будет забыть. Ольга Юрьевна лучший руководитель, что бывал в клубах РПЛ, только с ней дрезина может выиграть ЛЧ, Без неё они в следующем сезоне вылетят во втордив.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#3  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 20:31)
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  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Самая невнятная команда была при тебе, хуже быть не может.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#2  Torchok828  Спортивная столица России (Сегодня, 20:29)
  • 0
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Цитата: vermis_64
Молчаливая баба - золото!

бей бабу молотом..будет баба золотом.


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МЫ РУБИН,НАС НЕ ОСТАНОВИТЬ!!!
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
#1  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:05)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молчаливая баба - золото!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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