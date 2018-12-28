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Александр Кержаков написал заявление на экс-супругу - он подозревает ее в подготовке своего убийства

Бывший форвард сборной России и главный тренер юношеской сборной России до 17 лет Александр Кержаков обратился в полицию из-за опасений за свои жизнь и здоровье.

Соответствующие органы проверят версию о возможной причастности его бывшей жены Миланы Тюльпановой к подготовке убийства спортсмена.

"26 декабря, как оказалось, написал заявление о планировании заказного убийства его с моей стороны! Как обычно, без фактов, но от души. Пользуясь случаем: Саша, не волнуйся, живи спокойно, не оглядываясь, хватит заниматься такой ерундой, просто оставь меня в покое с ребенком, никто не покушается на твою драгоценную жизнь", - написала Милана в своем инстаграме.

Фонтанка
Теги: Кержаков
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#14  Шмайхель   (Сегодня, 21:22)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Тоже об этом думаю, если сейчас все с ума посходили, что будет в год Свиньи??
Похоже на то ,что всех бомжей ,тупо,выепут и это добьёт этих мерзких чмошников.


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#13  следующий   (Сегодня, 21:13)
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online
Болеет за:
«Челси»
Кержаков, Аршавин, Глушаков, Кокорин с Мамаевым.
Скандал за скандалом. Наши футболисты откровенно деградировали. Огромные деньги, да ещё (благодаря лимиту) явно не заслуженные, испортили их.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#12  Роман Евсеенко   (Сегодня, 21:05)
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vermis_64,
+10000
Регистрация: 30.11.2018 [жалоба]
#11  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:04)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Romella
Цитата: vermis_64
Не трогай того. что тебя, плять, не касается.

ты не окуел,мальчик..Может и про Игоря Талькова нужно молчать..
и как понять-меня не касается..


Что, ты можешь сказать за Цоя, чума?Что он любил, что не любил? На х.уй иди просто.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#10  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:54)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Romella
Цитата: yuri
Керж любит своих детей это очевидно. Кот же лично с радостью отдал бы бывшей жене детей. Да и куй с ней. Но маневры Кержа(с помощью юристов) действительно смешны и нелепы, господа. От отчаяния.

Котяра,в курсе,что Виктор Цой любил Ленинград,но не Санкт-Петербург..



Не трогай того. что тебя, плять, не касается.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#9  Romella  Красноярск (Сегодня, 20:47)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Керж любит своих детей это очевидно. Кот же лично с радостью отдал бы бывшей жене детей. Да и куй с ней. Но маневры Кержа(с помощью юристов) действительно смешны и нелепы, господа. От отчаяния.

Котяра,в курсе,что Виктор Цой любил Ленинград,но не Санкт-Петербург..
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#8  Sammer   (Сегодня, 20:46)
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Вроде ж не из свинарника((( А туда же. Может самогонщик его в бане покусал?
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
#7  yuri  спб (Сегодня, 20:42)
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Керж любит своих детей это очевидно. Кот же лично с радостью отдал бы бывшей жене детей. Да и куй с ней. Но маневры Кержа(с помощью юристов) действительно смешны и нелепы, господа. От отчаяния.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#6  Romella  Красноярск (Сегодня, 20:35)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RoboGeo
не похож Кержак на урода...

фотографировать себя в голом виде..парад уродов ..чухонцы
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#5  coban  сегодня (Сегодня, 20:34)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
Что, б.ядь, происходит в этом мире? Все окончательно о.хуели?

Чё, прям все?))
Цитата: Blessing
что будет в год Свиньи??

Всё будет хорошо..


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#4  RoboGeo  Эс Пи Би (Сегодня, 20:29)
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Болеет за:
«Зенит»
кому верить, не похож Кержак на урода...


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016 [жалоба]
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 20:19)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Что, б.ядь, происходит в этом мире? Все окончательно о.хуели?

Тоже об этом думаю, если сейчас все с ума посходили, что будет в год Свиньи??


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 20:19)
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Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: vermis_64
Что, б.ядь, происходит в этом мире? Все окончательно о.хуели?

smile Нет не все. Денис Глушаков еще не написал,а ведь давно стоило бы. Его жена вместе с адвокатом Жориным буквально сжирают его.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#1  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:14)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Что, б.ядь, происходит в этом мире? Все окончательно о.хуели?
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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