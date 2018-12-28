Илья Геркус: я многому научился у Семина (видео)

Бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус в подвел итоги своей работы."Друзья, сегодня последний день работы в "Локомотиве". Пришло время прощаться. Для меня было большой честью и гордостью работать в таком великом клубе. В клубе с такими традициями и такими болельщиками, с такой историей.Каждый день для меня был наполнен огромным счастьем, огромной радостью, что я могу приносить пользу людям, болельщикам, что я могу помогать клубу сражаться за высокие места, за высокие награды.У меня сохранились замечательные воспоминания об этом времени, великолепные воспоминания. Они будут согревать меня всю жизнь.Хотел бы поблагодарить вас всех, болельщиков, всех тех, кто поддерживал меня, всех тех, кто ругал меня и делал замечания. Очень важно было находится в постоянном диалоге и контакте со всеми вами. Хотел бы поблагодарить моих коллег и товарищей, которые работали со мной плечо к плечу и поддерживали меня. Хочу поблагодарить игроков. Ребята, вы молодцы. Работать с вами – большая честь и гордость для меня. Также благодарю тренеров, главного тренера, Юрия Павловича Семина. Я очень многому у него научился. Также моего товарища Эрика Штоффельсхауса, великолепного профессионала. Руководство железных дорог, которое дало мне такую возможность.Желаю всем побед, удачи, счастья. Вперед, "Локомотив", - сказал Геркус.