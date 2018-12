Илья Геркус: я многому научился у Семина (видео)

View this post on Instagram

Подвожу итог работе в «Локомотиве» и с оптимизмом смотрю в будущее. Это пост благодарности каждому из вас, кто был рядом и поддерживал. Большое вам человеческое спасибо, железнодорожники! Вперёд «Локомотив» Москва!??? #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда #крепчестали