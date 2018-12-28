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Источник: самарские "Крылья" хотят арендовать Дмитрия Тарасова у "Локомотива"

Хавбек "Локомотива" Дмитрий Тарасов может продолжить карьеру в "Крыльях Советов", сообщает Матч ТВ.

Самарский клуб хочет взять Тарасова в аренду, но пока неизвестно, смогут ли "Крылья" договориться с самим футболистом по зарплате.

В нынешнем сезоне РПЛ 31-летний Тарасов сыграл всего четыре матча.
Теги: Крылья Советов Локомотив Тарасов
Сегодня, 20:40
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