"Спартак" в прошлом сезоне заработал около 1,5 млрд рублей на билетах и абонементах

Московский "Спартак" подвел финансовые итоги сезона-2017/18.Красно-белые в прошедшем сезоне продали 340 583 билета и 23 617 абонементов, что принесло 994 565 миллионов рублей. VIP-лож по итогам сезона было реализовано 48 на общую сумму 487 804 миллиона.На телевизионных правах "Спартак" заработал 1 миллиард 826 миллионов рублей. Доходы от торговых операций составили 227,7 миллиона рублей.Напомним, в сезоне-2017/18 "Спартак" занял третье место в РПЛ и стал обладателем Суперкубка России.