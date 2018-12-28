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"Водочки бы!" - легионеры ЦСКА попробовали русские новогодние блюда (видео)

Пресс-служба ЦСКА в опубликовала очередное видео к Новому году, пародирующее популярное развлекательное шоу "Вечерний Ургант".

Новая рубрика "Вечернего Гинера" под названием "Испытание застольем" посвящена традиционным блюдам новогоднего стола в России.

Отведать блюда пригласили бразильцев Родриго Бекао и Марио Фернандеса, а также исландцев Хердура Магнуссона и Арнора Сигурдссона.

Теги: ЦСКА
Сегодня, 23:14
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