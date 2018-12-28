Новости партнеров

Гендиректор "Рубина" рассказал о финансовых проблемах клуба

Гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал о финансовых проблемах клуба.

"У нас есть игроки, которые шесть месяцев не получают зарплату. Пока шума нет, но, наверное, скоро будет. Премиальных нет вообще. Но мы для себя решили, обсудили, что премиальные за победу — это не совсем правильно. Вот мы выиграли у "Анжи" в прошлом сезоне со счётом 6:0. Я захожу в раздевалку и слышу: "Тройные премиальные, Рустем!" Но мы ведь обыграли слабую команду, в начале сезона.

Ну что это даёт? В итоге мы закончили на десятом месте в таблице. Мы обсудили с Курбаном Бекиевичем и решили так: вышли в Лигу чемпионов и заработали для клуба денег — получили одни премиальные, вышли в Лигу Европы и чуть меньше денег — другие премиальные, никуда не вышли — нет премиальных. За что? За выигрыш у условного "Амкара" или "Анжи", но с десятым местом в таблице?" — приводит слова Сайманова "Бизнес Online".
Теги: Рубин Бердыев
Сегодня, 23:38
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.