Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:22
Владимир Габулов прокомментировал назначение Спартака Гогниева на пост главного тренера владикавказского "Спартака" (2)
Владимир Габулов прокомментировал назначение Спартака Гогниева на пост главного тренера владикавказского "Спартака" (2)
20:10
Александр Кержаков написал заявление на экс-супругу - он подозревает ее в подготовке своего убийства (20)
Александр Кержаков написал заявление на экс-супругу - он подозревает ее в подготовке своего убийства (20)
20:03
Ольга Смородская - о новом руководстве "Локо": во главе клуба встанет очень невнятная команда (9)
Ольга Смородская - о новом руководстве "Локо": во главе клуба встанет очень невнятная команда (9)
18:55
Агент Фернандеша: надеюсь с новым руководством "Локо" мы сможем договориться о продлении контракта
Агент Фернандеша: надеюсь с новым руководством "Локо" мы сможем договориться о продлении контракта
18:45
Эмери против лидирующего Клоппа, возможно последняя игра Гаттузо во главе "Милана". Превью европейских выходных
Эмери против лидирующего Клоппа, возможно последняя игра Гаттузо во главе "Милана". Превью европейских выходных
12:49
Олег Флегонтов - об уходе с поста гендиректора "Анжи": я просто устал нести на себе груз долгов (1)
Олег Флегонтов - об уходе с поста гендиректора "Анжи": я просто устал нести на себе груз долгов (1)
Гендиректор "Рубина" рассказал о финансовых проблемах клуба
Гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал о финансовых проблемах клуба.
"У нас есть игроки, которые шесть месяцев не получают зарплату. Пока шума нет, но, наверное, скоро будет. Премиальных нет вообще. Но мы для себя решили, обсудили, что премиальные за победу — это не совсем правильно. Вот мы выиграли у "Анжи" в прошлом сезоне со счётом 6:0. Я захожу в раздевалку и слышу: "Тройные премиальные, Рустем!" Но мы ведь обыграли слабую команду, в начале сезона.
Ну что это даёт? В итоге мы закончили на десятом месте в таблице. Мы обсудили с Курбаном Бекиевичем и решили так: вышли в Лигу чемпионов и заработали для клуба денег — получили одни премиальные, вышли в Лигу Европы и чуть меньше денег — другие премиальные, никуда не вышли — нет премиальных. За что? За выигрыш у условного "Амкара" или "Анжи", но с десятым местом в таблице?" — приводит слова Сайманова "Бизнес Online".
"У нас есть игроки, которые шесть месяцев не получают зарплату. Пока шума нет, но, наверное, скоро будет. Премиальных нет вообще. Но мы для себя решили, обсудили, что премиальные за победу — это не совсем правильно. Вот мы выиграли у "Анжи" в прошлом сезоне со счётом 6:0. Я захожу в раздевалку и слышу: "Тройные премиальные, Рустем!" Но мы ведь обыграли слабую команду, в начале сезона.
Ну что это даёт? В итоге мы закончили на десятом месте в таблице. Мы обсудили с Курбаном Бекиевичем и решили так: вышли в Лигу чемпионов и заработали для клуба денег — получили одни премиальные, вышли в Лигу Европы и чуть меньше денег — другие премиальные, никуда не вышли — нет премиальных. За что? За выигрыш у условного "Амкара" или "Анжи", но с десятым местом в таблице?" — приводит слова Сайманова "Бизнес Online".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.