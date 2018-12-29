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"Спартак" откроет 450 детских футбольных школ на территории СНГ к 2023 году

ФК "Спартак" объявил о запуске программы по подготовке юных игроков под брендом "Футбольная школа "Спартак Юниор".

Стратегическим партнером красно-белых в этом проекте стала крупнейшая в России сеть футбольных школ "Юниор", ее филиалы открыты в 234 городах 20 стран мира.

"ФК Спартак Москва", который первым в России запускает подобный уникальный проект, рассчитывает, что к 2023 году, за 5 лет реализации, будет открыто до 450 школ на территории РФ и стран СНГ под брендом "Спартак" с охватом около 50 тысяч занимающихся футболом детей.

Мы уверены, что симбиоз опыта, знаний и технологий лидеров в своих индустриях — футбольного клуба "Спартак-Москва" и футбольной школы "Юниор" — обеспечат успешное достижение целей проекта и гарантируют высокое качество услуг в каждом регионе России и СНГ.

В январе 2019 года первые школы "Спартак Юниор" откроются в 9 городах. Руководители и тренеры этих школ уже прошли необходимую стажировку и обучение в клубе и Академии", – говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.
Теги: Спартак
Сегодня, 10:10
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#10  safonas   (Сегодня, 11:21)
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online

супер,у меня сын занимается в этой школе)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#9  cska1971  Москва (Сегодня, 11:16)
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online

Хорошее дело. При условии, что будут конкурировать таланты, а не кошельки.
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#8  yuri  спб (Сегодня, 11:10)
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Проектов полный огород - где результаты в Европе? -последние места . Распил, господа, расходование бездарно народных средств. Кормушка , грубо говоря.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#7  Sammer   (Сегодня, 11:02)
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Цитата: Lord
Тренеров то где столько найдут компетентных?


Спарток в свою мегаокодемию не может хотя бы пару нормальных тренеров найти. Самая провальная окодемия в РПЛ.
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
#6  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 11:00)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dekkaktus
а чё не написали что занятия платные???
а значит если у папки с мамкой нет много денег, ребенок футболом заниматься в этой школе не будет...

если в самом деле платные, то это ИДИОТИЗМ!
в таком случае, Федор Черенков ни когда не попал бы в такую школу и не начал играть в футбол.
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#5  Primus  Москва (Сегодня, 10:50)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dekkaktus
а чё не написали что занятия платные???
а значит если у папки с мамкой нет много денег, ребенок футболом заниматься в этой школе не будет...

Типичный кубаноид. С извращенной логикой.
О пля, ***, опять школы и детские сады открыли, а это значит придётся учителям и воспитателям бюджетные деньги платить!
О, галицкий *** пять новых магазинов магнит открыл. А это значит, бедные старушки кроме гнилья там ничего купить смогут


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Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
#4  dekkaktus  Наша Раша (Сегодня, 10:33)
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  •  (11)
online
Болеет за:
«Краснодар»
а чё не написали что занятия платные???
а значит если у папки с мамкой нет много денег, ребенок футболом заниматься в этой школе не будет...
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#3  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 10:31)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
А вот это больше всего улыбнуло:

".......Мы уверены, что симбиоз опыта, знаний и технологий лидеров в своих индустриях — футбольного клуба "Спартак-Москва" и футбольной школы "Юниор" — обеспечат успешное достижение целей проекта и гарантируют высокое качество услуг в каждом регионе России и СНГ."
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#2  serega_user  serega_user (Сегодня, 10:20)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lord
Тренеров то где столько найдут компетентных?

Это да, но тут немного даже в другом проблема: где найдут столько тренеров, которых можно допустить работать с детьми? Нередко встречаются то тренер-алкаш, то матерщинник, а то и вовсе педофил.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#1  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 10:12)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Тренеров то где столько найдут компетентных? Мальцов то полно желающих играть в футбол. Ну если получится только рад за наш детско-юношеский спорт буду....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
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