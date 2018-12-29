Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Министр спорта Татарстана: неимоверными усилиями "Рубин" закончил год на шестом месте

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов подвел итоги выступления "Рубина" в текущем сезоне чемпионата России.

"Скажем так, нормально закончил этот год "Рубин". Спасибо хотя бы за то, что в такие непростые времена Курбан Бекиевич и его команда находят возможности, неимоверными усилиями пришли хотя бы к этому, спасибо команде за шестое место.

Посмотрим, что будет в следующем году. Мы находимся в тесном контакте с тренерами, руководством и игроками, внимательно следим за ситуацией", – сказал Леонов.

Бизнес-Online
Теги: Рубин
Сегодня, 10:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.