Министр спорта Татарстана: неимоверными усилиями "Рубин" закончил год на шестом месте

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов подвел итоги выступления "Рубина" в текущем сезоне чемпионата России."Скажем так, нормально закончил этот год "Рубин". Спасибо хотя бы за то, что в такие непростые времена Курбан Бекиевич и его команда находят возможности, неимоверными усилиями пришли хотя бы к этому, спасибо команде за шестое место.Посмотрим, что будет в следующем году. Мы находимся в тесном контакте с тренерами, руководством и игроками, внимательно следим за ситуацией", – сказал Леонов.