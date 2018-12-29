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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Министр спорта Татарстана: неимоверными усилиями "Рубин" закончил год на шестом месте
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов подвел итоги выступления "Рубина" в текущем сезоне чемпионата России.
"Скажем так, нормально закончил этот год "Рубин". Спасибо хотя бы за то, что в такие непростые времена Курбан Бекиевич и его команда находят возможности, неимоверными усилиями пришли хотя бы к этому, спасибо команде за шестое место.
Посмотрим, что будет в следующем году. Мы находимся в тесном контакте с тренерами, руководством и игроками, внимательно следим за ситуацией", – сказал Леонов.
Бизнес-Online
"Скажем так, нормально закончил этот год "Рубин". Спасибо хотя бы за то, что в такие непростые времена Курбан Бекиевич и его команда находят возможности, неимоверными усилиями пришли хотя бы к этому, спасибо команде за шестое место.
Посмотрим, что будет в следующем году. Мы находимся в тесном контакте с тренерами, руководством и игроками, внимательно следим за ситуацией", – сказал Леонов.
Бизнес-Online
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