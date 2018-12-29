Игорь Денисов продлил контракт с "Локомотивом" до конца следующего сезона

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов продлил контракт с клубом до конца сезона-2019/20."Переговоры мы вели достаточно давно, с конца прошлого сезона, и перед матчем с "Шальке" пожали с Ильей Геркусом руки и поставили подписи. Я очень рад, что получилось продлить контракт с "Локомотивом", я здесь счастлив и хочу закончить карьеру именно здесь.Финансовые условия я раскрывать не могу. Но скажу одно – я пошел на существенное понижение заработной платы. Тут скорее сыграло мое желание играть только за "Локомотив", – отметил Денисов.