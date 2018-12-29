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Mash: в Москве избили и ограбили бывшего футболиста "Торпедо"

Экс-полузащитник столичного "Торпедо" Сергей Борисов был избит в Москве, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, 46-летний Борисов в середине декабря отдыхал со знакомыми в своей квартире. Они сначала избили его, а потом стали вымогать 30 тысяч рублей. Сейчас бывший футболист находится в больнице, а на грабителей завели уголовное дело.
Теги: Торпедо
Сегодня, 12:40
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