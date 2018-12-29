Игорь Денисов: уход Геркуса стал для меня огромной неожиданностью

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов прокомментировал отставку Ильи Геркуса с поста гендиректора московского клуба."Если честно, сейчас вся команда в отпусках и лично для меня эта новость стала огромной неожиданностью. Не знаю, что произошло, но лично я хотел бы выразить огромную благодарность Илье за то время, которое он "играл в нашей команде".Под его и Юрия Павловича [Семина] руководством мы добились наибольших успехов за последние 14 лет, это заслуживает благодарности, уважения!" – сказал футболист.