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Игорь Денисов: уход Геркуса стал для меня огромной неожиданностью

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов прокомментировал отставку Ильи Геркуса с поста гендиректора московского клуба.

"Если честно, сейчас вся команда в отпусках и лично для меня эта новость стала огромной неожиданностью. Не знаю, что произошло, но лично я хотел бы выразить огромную благодарность Илье за то время, которое он "играл в нашей команде".

Под его и Юрия Павловича [Семина] руководством мы добились наибольших успехов за последние 14 лет, это заслуживает благодарности, уважения!" – сказал футболист.

"СЭ"
Теги: Денисов Локомотив Геркус
Сегодня, 12:55
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