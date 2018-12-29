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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Босс «Зенита» станет главой РФС. Его выдвигают все подряд
Для выдвижения на выборы президента РФС необходима поддержка пяти организаций-членов РФС. Александр Дюков получил её мгновенно, но это не остановило клубы и регионы: и дня не проходит без новости о поддержке председателя совета директоров «Зенита» и босса «Газпром-Нефти».
Виталий Мутко покидает футбол, а заменивший его на посту президента РФС в трудный период Александр Алаев выдвигать свою кандидатуру не будет. Как сообщает «360», «сам Алаев выступает за то, чтобы регионы сейчас активно оказывали поддержку Дюкову. Фактически он является главой избирательного штаба Дюкова. Он будет в его команде и должен остаться на посту генерального секретаря организации. Он выступает как гарант того, что регионы не будут обижены кандидатом от клубов».
На выборах после первого ухода Мутко ставленником клубов был Сергей Прядкин, но он не смог выиграть борьбу даже у Николая Толстых. Дюков идти на должность, кстати, тогда отказался. Прядкин же с тех пор в руководство РФС не стремится и сейчас возглавляет организацию временно без перспектив остаться. На самом деле, Прядкину скорее стоит беспокоиться о сохранении нынешнего поста, ведь на пост главы РПЛ сейчас прочат Илью Геркуса, который вполне может войти в питерскую команду Дюкова. Кстати, было бы неплохо.
51-летнего главу председателя правления и гендиректора «Газпром-Нефти» на выборы уже выдвинули Татарстан, Ростов, Самара, Чечня, Дагестан, Башкортостан, Санкт-Петербург и ещё три десятка регионов, а из топ-клубов – ЦСКА и «Краснодар». И это далеко не конец. Не все понимают, зачем, но процесс не остановить, пока остаются неопределившиеся регионы.
Но о других людях, которых могли бы выдвинуть они, ничего не слышно. Дюкова уже поддержала почти половина страны, а о выдвижении Игоря Лебедева заикнулась лишь ЛДПР – похоже, сын Владимира Жириновского сможет стать президентом, только если такую должность учредят внутри партии, да и то нескоро.
«Мы понимаем, что это решение уже принято, и вряд ли кто-то захочет пойти против него, – оптимистично заявляет ТАСС возможный «конкурент» Дюкова. – На фоне всех остальных кандидатов он представляется оптимальным вариантом, поскольку РФС имеет необходимость в финансировании, а кто такой Дюков, мы прекрасно знаем. Понимаем, что с его приходом появится больше денег на реализацию намеченных программ».
Глава федерации футбола Северной Осетии сообщил, что свою кандидатуру может выдвинуть и Валерий Газзаев. Но к нему ещё никто не обращался, регион своего кандидата не выдвигал. Приём заявок заканчивается 13 января, а выборы главы РФС состоятся 22 февраля.
Похоже, интриги в них будет не больше, чем на выборах президента страны. Дюкова уже выдвинули около трёх десятков регионов, клубы этих регионов. У всей оппозиции – заявление не имеющей отношения к выборам ЛДПР и комментарий главы осетинского футбола, что Газзаев может быть и выдвинется. Знает, как обустроить российский футбол Леонид Федун, недавно опубликовавший проект масштабной реформы, но за его составлением босс «Спартака» потерял из виду то, что происходит под носом в куда менее масштабной организации.
Так что главной интригой является скорее не фигура будущего президента РФС, а распределение постов в его команде. Прежде всего называются фамилии бывшего гендиректора «Зенита» Максима Митрофанова и Ильи Геркуса. Сохранит ли свой пост Сергей Прядкин? Пожалуй, главный вопрос именно в этом, а не в том, кто возглавит РФС. Самые популярные в России виды спорта будут контролироваться Петербургом.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК «Зенит»
Виталий Мутко покидает футбол, а заменивший его на посту президента РФС в трудный период Александр Алаев выдвигать свою кандидатуру не будет. Как сообщает «360», «сам Алаев выступает за то, чтобы регионы сейчас активно оказывали поддержку Дюкову. Фактически он является главой избирательного штаба Дюкова. Он будет в его команде и должен остаться на посту генерального секретаря организации. Он выступает как гарант того, что регионы не будут обижены кандидатом от клубов».
На выборах после первого ухода Мутко ставленником клубов был Сергей Прядкин, но он не смог выиграть борьбу даже у Николая Толстых. Дюков идти на должность, кстати, тогда отказался. Прядкин же с тех пор в руководство РФС не стремится и сейчас возглавляет организацию временно без перспектив остаться. На самом деле, Прядкину скорее стоит беспокоиться о сохранении нынешнего поста, ведь на пост главы РПЛ сейчас прочат Илью Геркуса, который вполне может войти в питерскую команду Дюкова. Кстати, было бы неплохо.
51-летнего главу председателя правления и гендиректора «Газпром-Нефти» на выборы уже выдвинули Татарстан, Ростов, Самара, Чечня, Дагестан, Башкортостан, Санкт-Петербург и ещё три десятка регионов, а из топ-клубов – ЦСКА и «Краснодар». И это далеко не конец. Не все понимают, зачем, но процесс не остановить, пока остаются неопределившиеся регионы.
Но о других людях, которых могли бы выдвинуть они, ничего не слышно. Дюкова уже поддержала почти половина страны, а о выдвижении Игоря Лебедева заикнулась лишь ЛДПР – похоже, сын Владимира Жириновского сможет стать президентом, только если такую должность учредят внутри партии, да и то нескоро.
«Мы понимаем, что это решение уже принято, и вряд ли кто-то захочет пойти против него, – оптимистично заявляет ТАСС возможный «конкурент» Дюкова. – На фоне всех остальных кандидатов он представляется оптимальным вариантом, поскольку РФС имеет необходимость в финансировании, а кто такой Дюков, мы прекрасно знаем. Понимаем, что с его приходом появится больше денег на реализацию намеченных программ».
Глава федерации футбола Северной Осетии сообщил, что свою кандидатуру может выдвинуть и Валерий Газзаев. Но к нему ещё никто не обращался, регион своего кандидата не выдвигал. Приём заявок заканчивается 13 января, а выборы главы РФС состоятся 22 февраля.
Похоже, интриги в них будет не больше, чем на выборах президента страны. Дюкова уже выдвинули около трёх десятков регионов, клубы этих регионов. У всей оппозиции – заявление не имеющей отношения к выборам ЛДПР и комментарий главы осетинского футбола, что Газзаев может быть и выдвинется. Знает, как обустроить российский футбол Леонид Федун, недавно опубликовавший проект масштабной реформы, но за его составлением босс «Спартака» потерял из виду то, что происходит под носом в куда менее масштабной организации.
Так что главной интригой является скорее не фигура будущего президента РФС, а распределение постов в его команде. Прежде всего называются фамилии бывшего гендиректора «Зенита» Максима Митрофанова и Ильи Геркуса. Сохранит ли свой пост Сергей Прядкин? Пожалуй, главный вопрос именно в этом, а не в том, кто возглавит РФС. Самые популярные в России виды спорта будут контролироваться Петербургом.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК «Зенит»
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